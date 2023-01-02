Прощавай 3G: кінець технології, що відкрила еру смартфонів

Одна з ключових технологій, яка допомогла відкрити еру смартфонів, підходить до свого кінця. Останній оператор у США вже почав відключати своїх клієнтів, які досі користувалися цією технологією. Звісно, низка компаній у світі досі активно використовують цю технологію, але вже зараз з впевненістю можна сказати, що технологія 3G морально застаріла.

24 канал розповідає про початок кінця технології 3G, яка відкрила еру смартфонів, швидкого контенту, потокового відео та інших сьогодні звичних для кожного користувача інтернету речей.

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3G повністю вимкнули в США

Протягом грудня 2022 року Verizon відключав своїх клієнтів, які все ще користувалися цією технологією. Абоненти, які використовували 3G, були відключені від можливості використання інтернету, передачі даних, здійснення дзвінків та надсилання текстів. Це був останній великий американський оператор, який зробив це – AT&T відключив свою послугу 3G в лютому, а T-Mobile почав згортати свої старі мережі через місяць після цього.

Клієнти Verizon з 3G-пристроями мали достатньо часу, щоб оновити смартфони. Раніше компанія заявляла, що мережа буде відключена в 2019 році, але з однією затримкою за іншою дата повільно відсувалася до 31 грудня 2022 року.

В той час як 3G буде існувати в інших країнах ще досить багато років, технологія вже може вважатися морально застарілою і з кожним роком вона припинятиме працювати у все більшій кількості країн. Оператори кілька разів відкладали відключення, навіть тривали суперечки між різними провайдерами, адже обладнання мереж 3G досі працює та забезпечує відносно якісний зв'язок.

Чому 3G зникає

Після того, як оператори повідключали мережі 3G деякі підключені легкові і вантажні автомобілі не змогли належно працювати, так само як і паркомати і старі електронні книги Kindle.

Частково причина, чому оператори виводять з експлуатації свої мережі, стара як світ і достатньо поетична – щоб збудувати щось нове, спершу потрібно зруйнувати старе. Річ у тім, що у світі активно розгортаються 5G мережі у той час, як вже триває робота над створенням та впровадженням 6G. Водночас чимало операторів використовують спектр, який колись був частиною їх мережі 3G, для роботи саме мереж 5G.

Зрештою, це саме те, що відбувається з технологіями постійно: вони старіють, поступово зникають, а на їх місце приходять нові, часто збудовані на кістяках своїх попередників.

Легко відмахнутися від кінця 3G. Старе поступається місцем новому, коли воно стає все менш корисним – якщо ви нещодавно мали нещастя, коли ваш телефон "падав" аж до 3G через відсутність покриття чи світла (що траплялося доволі часто), ви знаєте, що ця мережа і близько не може запропонувати такого користувацького досвіду, як 4G.

Поява та розвиток 3G

Початок над розробкою стандартів та створення технології 3G був ще у 1992 році, а розгортання почалося вже в 2000-х роках. В Україні ж 3G з'явився у 2007 році. Цей стандарт називають дорогою в еру смартфонів, адже саме він сприяв популярності розумних телефонів, медіаплеєрів та іншої техніки спрямованої на активнішу взаємодію з контентом.

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Коли люди почали купувати такі телефони, як iPhone 3G або HTC Dream (також відомий як T-Mobile G1), переваги швидкого (на той час) підключення до інтернету стали очевидними. Перегляд веб-сторінок на ходу перестав бути нішевою діяльністю для людей зі спеціальними бізнес-телефонами, а став чимось, що все більше людей робили щодня, в той час, як доступ до зображень і музики на ходу змінив спосіб нашої взаємодії з медіа.

Розвиток, перебіг та занепад технологій – звична річ, але не варто забувати про технології, які допомогли побудувати світ, в якому ми живемо; навіть якщо це буде останній раз, коли ви про це згадаєте. Зрештою, 3G просто еволюціонувала у те, що ми маємо сьогодні. Вона, як феномен, завдячує собою численним попередникам, які свого часу були не меншим технологічним проривом.