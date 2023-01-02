Про популярність функції свідчить те, що вона виведена в екран швидких функції у шторці сповіщень. Хтось тримає її постійно активованою, хтось вмикає лише за потреби, а хтось взагалі міг не знати, що раніше смартфони не мали такої функції.

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24 канал розповідає, як влаштована функція автоматичного обертання екрана, як її активувати, або вимкнути і які переваги та недоліки вона має.

Як працює автоповорот екрана

Функція автоповороту працює завдяки акселерометру – одного з основних датчиків смартфона, що визначає положення пристрою у просторі.

Більшість сценаріїв використання смартфона передбачають вертикальне положення в руках користувача. Однак є низка випадків, коли покласти пристрій горизонтально набагато зручніше. Наприклад, при перегляді відео, галереї або використанню деяких програм.

Для того, щоб екран смартфона перевернувся вам не потрібно нічого робити, окрім як перевернути смартфон. Акселерометр розуміє, в якому положенні перебуває пристрій, і автоматично підлаштовує орієнтацію.

Головна проблема та її вирішення

Одразу ж варто згадати про головний недолік функції. На жаль, датчик неідеальний. Багато користувачів скаржаться на те, що у них погано працює автоповорот. Особливо, якщо людина лежить на боці. Це змушує розробників придумувати нові способи реалізації функції.

Так, в Android 12 з'явився розумний поворот екрана, який використовує фронтальну камеру для підвищення точності. Орієнтація змінюється тільки у випадку, якщо обличчя людини і дисплей розташовані перпендикулярно один одному, що дає змогу уникнути помилкових спрацьовувань.

Як активувати автоповорот екрана

Як ми вже зазначали на початку матеріалу, функція користується шаленою популярністю, тож її легко можна знайти в меню швидких перемикачів на панелі сповіщень.

Нагадаємо, що вона відкривається свайпом вниз від верхньої грані. Швидше за все, вона буде доступна в мінімізованому меню перемикачів, але може знадобитися його розширити, якщо ви не знайдете потрібної кнопки.

Може бути й таке, що на панелі швидких перемикачів її не буде взагалі, хоч таке буває вкрай рідко. В такому випадку її можна додати вручну. Для цього потрібно натиснути на кнопку редагування швидких перемикачів і знайти серед доступних функцій потрібну.



Швидкий перемикач функції автоповорот екрана / Фото 24 канал

Ще один спосіб активувати поворот екрана – перейти до налаштувань смартфона. Потрібний перемикач зазвичай розташовується в розділі "Дисплей" або "Екран". За потреби ви можете скористатися пошуковим рядком, щоб знайти опцію.

Розумний автоповорот екрана на Android

Як ми вже згадували, через особливості роботи акселерометра у деяких сценаріях використання автоматичний поворот екрана може спрацьовувати не так, як це потрібно користувачі. В результаті це призводить до роздратування. Відтак розробники намагаються покращити функцію додаючи інші сенсори для правильного визначення положення пристрою.

Так було створено розумний поворот екрана, але ця функція наразі доступна тільки на смартфонах Google Pixel з Android 12 і новішими версіями операційної системи. Необхідний для її активації перемикач можна знайти у вкладці "Автоповорот екрана" з розділу налаштувань "Екран".

Ми розглянули найпопулярніші методи увімкнення функції автоматичного повороту екрана. Хоч вони є універсальними для більшості смартфонів, в залежності від виробника вони все ж можуть дещо відрізнятися, однак ви точно знайдете цю функцію або на панелі перемикачів, або в у розділі налаштувань "Екран".

Що робити, якщо не працює автоповорот екрана

Крім того, що опція поводиться не завжди адекватно, у когось зовсім не працює автоповорот екрана. Головна причина виникнення проблеми – несправність акселерометра. Однак, перед тим, як нести телефон у сервісний центр, спершу переконайтеся, що функція автоповороту екрана взагалі увімкнена.

На смартфонах Xiaomi, наприклад, для коректної роботи автоматичного повороту екрана в шторці сповіщень має бути вимкнено "Блокування орієнтації". Багато хто робить навпаки, думаючи, ніби таким чином вони активують автоповорот.

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Ще один момент – особливості функції. На більшості смартфонів вона не працює на головному екрані та під час здійснення дзвінків, а також не підтримується деякими додатками. Якщо ж ви впевнені, що не працює автоповорот екрана в усіх сценаріях, а калібрування акселерометра не допомагає, варто й справді звернутися у сервісний центр.