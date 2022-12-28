Якщо ваші батьки або інші члени сім'ї користуються месенджером WhatsApp на смартфоні 10-річної давності, то саме зараз найкращий час покласти їм під ялинку новенький ґаджет.
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Які смартфони втратять WhatsApp
Починаючи з 31 грудня 2022 року WhatsApp перестане працювати на 49 моделях смартфонів, серед яких:
- iPhone 5, iPhone 5c.
- Сім смартфонів Samsung, які були випущені в 2011, 2012 і 2013 роках: Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2,
- Всі інші смартфони на Android 4.3 або старішій версії ОС. Це пристрої HTC, Huawei, Lenovo, LG, Sony та інших компаній.
Для подальшої роботи WhatsApp необхідний девайс як мінімум з iOS 12 або Android 5.0 (Lollipop). Однак, звісно ж, краще обирати ґаджети з якомога новішою версією операційної системи – так ви зможете користуватися актуальними версіями додатків ще багато років.
Нагадаємо, нещодавно у месенджер WhatsApp додали вельми корисну функцію, що застрахує вас від випадкового видалення повідомлень. Наприклад, якщо ви натиснули кнопку "Видалити для мене" замість опції "Видалити для всіх", нововведення дозволить вам протягом 5 секунд скасувати дію та повернути повідомлення, щоб потім зробити все правильно. Функція Accidental Delete почала тестуватись у серпні 2022 року серед невеликої кількості користувачів, що беруть участь у бета-програмі. Зараз вона поступово стає доступною для всіх користувачів WhatsApp. Цікаво, що можливості скасувати видалення "Для всіх" WhatsApp не надає.