Если ваши родители или другие члены семьи пользуются мессенджером WhatsApp на смартфоне 10-летней давности, то сейчас лучшее время положить им под елку новенький гаджет.

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Какие смартфоны потеряют WhatsApp

Начиная с 31 декабря 2022 года, WhatsApp перестанет работать на 49 моделях смартфонов, среди которых:

iPhone 5, iPhone 5c .

. Семь смартфонов Samsung , которые были выпущены в 2011, 2012 и 2013 годах: Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2,

, которые были выпущены в 2011, 2012 и 2013 годах: Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2, Все остальные смартфоны на Android 4.3 или более старой версии ОС. Это устройства HTC, Huawei, Lenovo, LG, Sony и других компаний.

Для дальнейшей работы WhatsApp необходим девайс как минимум с iOS 12 или Android 5.0 (Lollipop). Однако, конечно же, лучше выбирать гаджеты с новейшей версией операционной системы – так вы сможете пользоваться актуальными версиями приложений еще много лет.

Отметим, что переход на другой популярный мессенджер, например Telegram или Viber, в этой ситуации не поможет, поскольку эти приложения также несовместимы с iOS 10 и Android 4.3. Единственный выход из этой проблемы – приобретение нового устройства.

Напомним, недавно в мессенджер WhatsApp добавили весьма полезную функцию, застраховавшую вас от случайного удаления сообщений. К примеру, если вы нажали кнопку "Удалить для меня" вместо опции "Удалить для всех", нововведение позволит вам в течение 5 секунд отменить действие и вернуть сообщение, чтобы сделать все правильно. Функция Accidental Delete начала тестироваться в августе 2022 года среди небольшого количества пользователей, участвующих в бета-программе. Сейчас она постепенно становится доступна всем пользователям WhatsApp. Интересно, что возможности отменить удаление "Для всех" WhatsApp не предоставляет.