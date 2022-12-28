Если ваши родители или другие члены семьи пользуются мессенджером WhatsApp на смартфоне 10-летней давности, то сейчас лучшее время положить им под елку новенький гаджет.
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Какие смартфоны потеряют WhatsApp
Начиная с 31 декабря 2022 года, WhatsApp перестанет работать на 49 моделях смартфонов, среди которых:
- iPhone 5, iPhone 5c.
- Семь смартфонов Samsung, которые были выпущены в 2011, 2012 и 2013 годах: Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2,
- Все остальные смартфоны на Android 4.3 или более старой версии ОС. Это устройства HTC, Huawei, Lenovo, LG, Sony и других компаний.
Для дальнейшей работы WhatsApp необходим девайс как минимум с iOS 12 или Android 5.0 (Lollipop). Однако, конечно же, лучше выбирать гаджеты с новейшей версией операционной системы – так вы сможете пользоваться актуальными версиями приложений еще много лет.
Напомним, недавно в мессенджер WhatsApp добавили весьма полезную функцию, застраховавшую вас от случайного удаления сообщений. К примеру, если вы нажали кнопку "Удалить для меня" вместо опции "Удалить для всех", нововведение позволит вам в течение 5 секунд отменить действие и вернуть сообщение, чтобы сделать все правильно. Функция Accidental Delete начала тестироваться в августе 2022 года среди небольшого количества пользователей, участвующих в бета-программе. Сейчас она постепенно становится доступна всем пользователям WhatsApp. Интересно, что возможности отменить удаление "Для всех" WhatsApp не предоставляет.