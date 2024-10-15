Під час зйомок фільму на Евересті знайшли останки чоловіка, який зник 100 років тому

Ногу британського дослідника Ендрю Ірвіна разом із черевиком і шкарпеткою знайшли через 100 років після того, як він зник на Евересті. Ірвін був одним із учасників експедиції Джорджа Меллорі 1924 року, але обоє так і не повернулися додому.

Що відомо

Ендрю Ірвін, відомий за прізвиськом "Сенді", мав усього 22 роки, коли зник разом із альпіністом Джорджем Меллорі у червні 1924 року. Вони намагалися стати першими людьми, які піднялися на найвищу вершину світу. Досі лишається загадкою, чи вдалося їм досягти своєї мети до того, як вони загинули. Офіційним першим досягненням вершини, яке має підтвердження, сьогодні вважають сходження Едмунда Гілларі й Тенцінга Норгая, котрі піднялися на Еверест з південного боку в 1953 році, через 29 років після Ірвіна та Меллорі.

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Останки Меллорі були виявлені ще у 1999 році. Біля них не було фотографії його дружини, яку альпініст планував залишити на вершині, тож це може означати, що вони таки дісталися до пункту призначення. Але Ірвін, який мав при собі фотоапарат Kodak, щоб зафіксувати історичне сходження, так і не був знайдений.



Геолог Ноель Е. Оделл зробив цю фотографію у 1924 році. Це останнє фото Мелорі (ліворуч) та Ірвіна (праворуч) перед сходженням на вершину / Фото Ноель Е. Оделл/Королівське географічне товариство

Тепер команда документалістів National Geographic у складі оскароносного режисера Джиммі Чіна, альпіністів і режисерів Еріха Рьопке та Марка Фішера знайшли те, що, на їхню думку, є стопою Ірвіна. Засунута в черевик і вдягнена в шкарпетку з його вишитим іменем, нога була знайдена на центральному льодовику Ронгбук, трохи нижче від останків Меллорі.

Я підняв шкарпетку й побачив червону етикетку з написом A.C. IRVINE,

– каже Джиммі Чін.



Нога Ендрю "Сенді" Ірвіна та шкарпетка з його іменем / Фото Джиммі Чін/National Geographic

Востаннє Ірвіна та Меллорі бачили 8 червня 1924 року, коли вони вирушили на підкорення вершини. Один із членів їхньої експедиції, Ноель Оделл, розповідав, що бачив їх біля другої з трьох сходинок гори у вигляді двох крихітних чорних точок перед тим, як хмари сховали їх.

Тіло Меллорі було знайдено менш ніж за 600 метрів від вершини американським скелелазом Конрадом Анкером. Останки були обв'язані мотузкою навколо талії й мали травми, які вказують на те, що обоє впали, будучи зв'язаними разом. Прочісуючи льодовик у пошуках зачіпок, Чін і його команда знайшли черевик, що відтанув з льоду.

Це був монументальний і емоційний момент для нас і всієї нашої команди на землі. Ми просто сподіваємося, що це нарешті принесе спокій його родичам і альпіністському світу в цілому,

– сказав Чін.



Фотограф і кінорежисер Джиммі Чін очолював групу National Geographic / Фото Ерік Рьопке

Команда відправила останки в Китайсько-Тибетську альпіністську асоціацію, яка відповідає за видачу дозволів на сходження на північну сторону Евересту. Про знахідку також повідомили Королівське географічне товариство, яке організувало експедицію Ірвіна та Меллорі. Крім того, звістку про це відправили найближчій родичці Ірвіна Джулі Саммерс, яка написала його біографію. Саммерс каже, що буквально "жила цією історією" з того моменту, як їй виповнилося 7 років. Батько розповів їй про "про таємницю дядька Сенді на Евересті", каже письменниця.

Сім'я Ірвінів зголосилася пройти тест ДНК, щоб остаточно встановити приналежність останків. Тим часом Чін і його команда продовжать пошуки інших решток і особистих речей. Якщо камера Ірвіна буде знайдена і зможе довести, що вони підкорили вершину, це потенційно може переписати історію.