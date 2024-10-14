Деталі відкриття

У п'ятнадцятому столітті Христофор Колумб зробив свої знамениті відкриття. І хоча сьогодні про нього знає весь світ, походження та останні дні вченого протягом століть лишалися таємницею. Найпопулярнішою теорією було те, що він міг народитись у Генуї, але його генетичне походження було невідоме – чи був він італійцем, чи баском, чи каталонцем, чи португальцем? Тепер цю загадку нарешті розгадано, пише The Guardian.

Дивіться також Ремонтували підвал, а знайшли скелети: у Франції розкопують кладовище римської доби

Команда вчених з Іспанії стверджує, що неповний набір останків у соборі Севільї належить відомому першовідкривачу. ДНК-тест зразків із гробниці порівняли з ДНК відомих близьких родичів Колумба, зокрема його брата Дієго та сина Фернандо, щоб спочатку підтвердити спорідненість.

Сьогодні, завдяки новим технологіям, попередня часткова теорія про те, що останки в Севільї належать Христофору Колумбу, була остаточно підтверджена,

– сказав Хосе Антоніо Лоренте, судово-медичний дослідник з Університету Гренади.

Цікаво, що в цьому випадку вчені вирішили не публікувати наукову статтю з висновками, а спочатку анонсували цілу телепрограму на місцевому телебаченні в Іспанії. Вона вийшла в суботу, 12 жовтня.

Проаналізувавши 25 можливих місць, каже Лоренте, що тепер можна точно стверджувати, що Христофор Колумб був євреєм-сефардом, що народився в Західній Європі. Відомо, що близько 300 000 євреїв жили в Іспанії до того, як католицькі монархи Ізабелла і Фердинанд наказали євреям і мусульманам перейти в католицьку віру або покинути країну. Багато з них розселилися по всьому світу. Слово "сефард" походить від слова "Сефарад", що означає "Іспанія" на івриті.

Чому існує плутанина з місцем поховання

Колумб помер у Вальядоліді, Іспанія, в 1506 році, але побажав бути похованим на острові Іспаньола, який сьогодні ділять Домініканська Республіка і Гаїті. Його останки були перевезені туди в 1542 році.

Пізніше їх перемістили на Кубу в 1795 році, коли Іспанія втратила Домініканську Республіку. У 1898 році поховання знову перенесли – цього разу до Севільї.

Здавалося б, на цьому історія мала б завершитись і ми повинні були б знати, де лежать останки Колумба. Але у 1877 році в соборі Санто-Домінго, розташованому в Домініканській Республіці, знайшли свинцеву скриньку, на якій було написано: "Прославлений і видатний чоловік, Христофор Колумб". Усередині скриньки були фрагменти кісток, що породило численні сумніви щодо місця поховання вченого.

Зараз ця скринька похована біля пам'ятника в Санто-Домінго-Есте, і її, можливо, також потрібно буде перевірити – ймовірно, при перевезенні, рештки були розділені й обидва набори кісток можуть належати одній людині.