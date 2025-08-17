Дослідники виявили в Кенії набір кам'яних знарядь віком 2,6 мільйона років. Ця знахідка доводить, що прадавні люди почали транспортувати ресурси на значні відстані на 600 тисяч років раніше, ніж вважалося. Це свідчить про їхню здатність до планування та складного мислення.

Нове дослідження, проведене під керівництвом Смітсонівського національного музею природознавства і опубліковане в Science Advances, зосередилося не стільки на самих інструментах, скільки на тому, як їх транспортували, інформує 24 Канал.

Що відомо про знахідку?

Артефакти, знайдені на південному заході Кенії в місцевості Ньяянга, належать до так званої олдувайської культури. Це довговічні та універсальні знаряддя, які стали значним кроком у розвитку гомінідів. Приблизно три мільйони років тому вони вдосконалили свої навички, використовуючи одні камені (ударники), щоб відколювати від інших (ядер) гострі уламки.



Знайдені у Кенії артефакти / Фото Smithsonian’s National Museum of Natural History

Ці знаряддя дозволяли різати, шкребти та товкти, що відкрило доступ до нових джерел їжі. Зокрема, на місці розкопок знайшли докази того, що інструменти використовували для обробки туш великих тварин. Різноманітність застосувань свідчить, що навіть на такій ранній стадії культурного розвитку знаряддя підвищували адаптивність гомінідів.

Як ранні люди транспортували ресурси?

Найбільше дослідників вразило те, на які відстані переносили сировину для цих інструментів. Якщо інші примати також можуть переносити їжу чи каміння, то вони роблять це на короткі дистанції. Здатність долати великі відстані з ресурсами є ключовим етапом еволюції людини.

Це демонструє, що наші давні предки могли мислити наперед, оцінюючи, які саме інструменти знадобляться для обробки їжі. Вони мали ментальну карту місцевості та пам’ятали, де можна знайти високоякісне каміння.

За словами вчених, ментальні карти найдавніших гомінідів, які постійно виготовляли знаряддя праці, виходили далеко за межі їхнього найближчого оточення.

Емма Файнстоун, провідна авторка дослідження, зазначила, що такий рівень планування став несподіванкою, оскільки раніше вважалося, що транспортування на великі відстані з'явилося значно пізніше в історії еволюції.

Нагадаємо, що нещодавно на острові Сулавесі в Індонезії виявлено кам'яні знаряддя віком понад мільйон років, що свідчить про раннє заселення острова стародавніми людьми.