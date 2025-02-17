11 цікавих фактів про Венеру: що ви могли не знати про сестру Землі

Загадкова сусідка Землі, Венера. Людство спостерігало за нею у сиву давнину та невдало дало планеті ім'я на честь римської богині весни та любові. Давайте знайомитися ближче із цим загадковим космічним об'єктом.

Друга за віддаленістю від Сонця планета. Венера завжди захоплювала серця як звичайних людей, так й фантастів з науковцями, розповідає 24 Канал.

А тим часом Американський модуль Firefly Aerospace вийшов на орбіту Місяця: відома дата посадки на супутник

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Підбірка фактів про Венеру

​1. Венера – це перша планета, яку дослідив космічний апарат

Венера стала першою планетою, до якої долетів штучний об'єкт, створений людиною. Цим об'єктом стала радянська автоматична міжпланетна станція (АМС) "Венера-1" у 1961 році. Щоправда, зв'язок з зондом було втрачено задовго до того, як той досягнув цілі.

14 грудня 1962 року біля Венери пролетіла американська автоматична міжпланетна станція (АМС) "Маринер-2", ставши першим зондом людства, який зібрав наукову інформацію біля іншої планети.



АМС "Маринер-2 / Фото Wikipedia

2. Венера – це перша планета, поверхні якої досягнув штучний об'єкт

Цим штучним об'єктом стала радянська АМС "Венера-3" 1 березня 1966 року. Вона розбилася об поверхню.

Перша м'яка посадка на поверхню Венери відбулася 15 грудня 1970 року. Апарат "Венера-7" сів на нічній стороні планети.



Панорама поверхні Венери, зроблена із фотографій апарату "Венера-13" / Фото Wikipedia

3. Розмір Венери та Землі мало відрізняється

Земля більша за Венеру на 638 кілометрів, якщо порівнювати діаметри планет. Маса Венери складає 81% маси Землі. Відповідно і гравітація "Ранкової зорі" близька до земної.



Розміри Венери та Землі подібні / Фото Space Facts

4. На Венері жахливі температури

Через високу концентрацію вуглекислого газу в атмосфері планети, там утворюється парниковий ефект. Через це температура на поверхні Венери може сягати позначки 470 градусів за Цельсієм.

Це найвищі показники у Сонячній системі серед планет. На поверхні Венери можна плавити свинець.

5. На Венері колосальний тиск

Атмосферний тиск на Венері складає 92 атмосфери. Такий тиск можна відчути, якщо на Землі опуститися на 1 кілометр під воду.

Густина атмосфери була наскільки високою, що дозволяла деяким апаратам здійснювати останній етап спуску на поверхню без парашутів.

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Мапа поверхні Венери, зроблена за допомогою метода радіолокації / Фото NASA

6. Венера обертається за годинниковою стрілкою

Меркурій, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Нептун – ці планети обертаються довкола власної осі проти годинникової стрілки, якщо спостерігати з північного полюса екліптики. Як і Сонце.

Але Венера обертається довкола власної осі у протилежну сторону. Це означає, що Сонце на планеті сходить на заході.

Це пов'язано з тим, що планета перевернута у просторі. Вченні вважають, що раніше Венера могла зіткнутися з іншим космічним тілом, який змістив її орієнтацію.

Окрім Венери є ще одна планета з незвичним рухом довкола власної осі – це Уран. Він обертається, лежачи на боці. Ймовірно, що це теж пов'язано із зіткненням у минулому.

Обертання планет Сонячної системи довкола власної осі: дивитись відео онлайн

7. На Венері можна жити людині.

Шалений тиск та температури, хмари із сірчаної кислоти. І все ж на Венері є місця, де людині буде відносно комфортно. Проблема в тому, що місця ці не на поверхні планети.

Мова йде про висоти 50 – 55 кілометрів над поверхнею.

Там атмосферний тиск складає близько 1 атмосфери,

Діапазон температур цілком комфортний для людини, а не такий пекельний, як біля поверхні – від 0 до 50 градусів за Цельсієм.

Захист від космічної радіації буде забезпечувати атмосфера вище, густина якої еквівалентна земній.

Гравітація близька до земної.

Людям довелося б жити у повітряних містах, що дуже складно технічно на нинішньому етапі розвитку технологій.

Теоретично, людина зможе "вийти на поверхню" на висоті 50 кілометрів у звичайному аквалангу. Наприклад, на Марсі уже потрібний повноцінний скафандр.

Окрім того, зникають ризики вибухової декомпресії, оскільки тиск близький до земного.



Венеріанські міста в уяві художника / Фото Wikipedia

8. Венера – одна з двох планет, проходи по диску Сонця яких ми можемо спостерігати

Лише Меркурій та Венера можуть потішити людство цим рідкісним видивом. Вся річ у тому, що ці планети знаходяться ближче до Сонця, ніж Земля. Завдяки цьому ми й можемо побачити їх на фоні нашої зорі.

Останній транзит Венери відбувся у 2012 році. Наступне проходження планети по диску Сонця буде аж у 2117 році.

Прохід Венери по диску Сонця: дивитись відео онлайн

9. Можливо, на Венері уже існує життя

У 2020 році група вчених опублікувала дослідження. Згідно з ним у хмарах Венери був виявлений фосфін, якого там бути не повинно. Дослідники пов'язали це з наявністю примітивного життя у хмарах планети, адже на Землі фосфін існує виключно завдяки біологічним процесам.

Суперечки щодо наявності цієї сполуки на Венері точаться досі. Цілком можливо, що Джейн Грівз та команда не правильно інтерпретували дані.

А можливо нам ніколи не вийде колонізувати планету, адже місце уже зайняте. Відповідь на це допоможе дати майбутня місія NASA DAVINCI+.



Венера в ультрафіолетовому світлі, сфотографована зондом Pioneer Venus Orbiter / Фото Wikipedia

10. Венера смердить

Оскільки у хмарах на Венері присутня сірчана кислота, то і запахи там відповідні. Венера смердить тухлими яйцями.

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11. На Венері день довший за рік

Венера робить один повний оберт довкола Сонця за 225 днів. А довкола власної осі планета обертається за 243 дні. Таким чином, виходить, що день на Венері триває довше за рік.