Вторая по удаленности от Солнца планета. Венера всегда захватывала сердца как обычных людей, так и фантастов с учеными, рассказывает 24 Канал.

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Подборка фактов о Венере

​1. Венера – это первая планета, которую исследовал космический аппарат

Венера стала первой планетой, до которой долетел искусственный объект, созданный человеком. Этим объектом стала советская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Венера-1" в 1961 году. Правда, связь с зондом была потеряна задолго до того, как тот достиг цели.

14 декабря 1962 года возле Венеры пролетела американская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Маринер-2", став первым зондом человечества, который собрал научную информацию у другой планеты.

АМС "Маринер-2" / Фото Wikipedia

2. Венера – это первая планета, поверхности которой достиг искусственный объект

Этим искусственным объектом стала советская АМС "Венера-3" 1 марта 1966 года. Она разбилась о поверхность.

Первая мягкая посадка на поверхность Венеры состоялась 15 декабря 1970 года. Аппарат "Венера-7" сел на ночной стороне планеты.

Панорама поверхности Венеры, сделанная из фотографий аппарата "Венера-13" / Фото Wikipedia

3. Размер Венеры и Земли мало отличается

Земля больше Венеры на 638 километров, если сравнивать диаметры планет. Масса Венеры составляет 81% массы Земли. Соответственно и гравитация "Утренней звезды" близка к земной.

Размеры Венеры и Земли похожи / Фото Space Facts

4. На Венере ужасные температуры

Из-за высокой концентрации углекислого газа в атмосфере планеты, там образуется парниковый эффект. Из-за этого температура на поверхности Венеры может достигать отметки 470 градусов по Цельсию.

Это самые высокие показатели в Солнечной системе среди планет. На поверхности Венеры можно плавить свинец.

5. На Венере колоссальное давление

Атмосферное давление на Венере составляет 92 атмосферы. Такое давление можно почувствовать, если на Земле опуститься на 1 километр под воду.

Плотность атмосферы была насколько высокой, что позволяла некоторым аппаратам осуществлять последний этап спуска на поверхность без парашютов.

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Карта поверхности Венеры, сделанная с помощью метода радиолокации / Фото NASA

6. Венера вращается по часовой стрелке

Меркурий, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун – эти планеты вращаются вокруг собственной оси против часовой стрелки, если наблюдать с северного полюса эклиптики. Как и Солнце.

Но Венера вращается вокруг собственной оси в противоположную сторону. Это означает, что Солнце на планете восходит на Западе.

Это связано с тем, что планета перевернута в пространстве. Ученые считают, что раньше Венера могла столкнуться с другим космическим телом, который сместил ее ориентацию.

Кроме Венеры есть еще одна планета с необычным движением вокруг собственной оси – это Уран. Он оборачивается, лежа на боку. Вероятно, что это тоже связано со столкновением в прошлом.

Вращение планет Солнечной системы вокруг собственной оси: смотреть видео онлайн

7. На Венере можно жить человеку.

Безумное давление и температуры, облака из серной кислоты. И все же на Венере есть места, где человеку будет относительно комфортно. Проблема в том, что места эти не на поверхности планеты.

Речь идет о высоте 50 – 55 км над поверхностью.

Там атмосферное давление составляет около 1 атмосферы,

Диапазон температур вполне комфортен для человека, а не такой адский, как у поверхности – от 0 до 50 градусов по Цельсию.

Защиту от космической радиации будет обеспечивать атмосфера выше, плотность которой эквивалентна земной.

Гравитация близка к земной.

Людям пришлось бы жить в воздушных городах, что очень сложно технически на нынешнем этапе развития технологий.

Теоретически, человек сможет "выйти на поверхность" на высоте 50 километров в обычном акваланге. Например, на Марсе уже нужен полноценный скафандр.

Кроме того, исчезают риски взрывной декомпрессии, поскольку давление близко к земному.

Венерианские города в воображении художника / Фото Wikipedia

8. Венера – одна из двух планет, проходы по диску Солнца которых мы можем наблюдать

Только Меркурий и Венера могут порадовать человечество этим редким видом. Все дело в том, что эти планеты находятся ближе к Солнцу, чем Земля. Благодаря этому мы и можем увидеть их на фоне нашей Зари.

Последний транзит Венеры состоялся в 2012 году. Следующее прохождение планеты по диску Солнца будет аж в 2117 году.

Проход Венеры по диску Солнца: смотреть видео онлайн

9. Возможно, на Венере уже существует жизнь

В 2020 году группа ученых опубликовала исследование. Согласно ему в облаках Венеры был обнаружен фосфин, которого там быть не должно. Исследователи связали это с наличием примитивной жизни в облаках планеты, ведь на Земле фосфин существует исключительно благодаря биологическим процессам.

Споры о наличии этого соединения на Венере идут до сих пор. Вполне возможно, что Джейн Гривз и команда неправильно интерпретировали данные.

А возможно нам никогда не получится колонизировать планету, ведь место уже занято. Ответ на это поможет дать будущая миссия NASA DAVINCI+.

Венера в ультрафиолетовом свете, сфотографированная зондом Pioneer Venus Orbiter / Фото Wikipedia

10. Венера воняет

Поскольку в облаках на Венере присутствует серная кислота, то и запахи там соответствующие. Венера воняет тухлыми яйцами.

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11. На Венере день длиннее года

Венера делает один полный оборот вокруг Солнца за 225 дней. А вокруг собственной оси планета вращается за 243 дня. Таким образом, получается, что день на Венере длится дольше года.