Это событие станет знаковым для США, поскольку американские посадочные модули не совершали успешных миссий на Луну более 50 лет, за исключением прошлогоднего неудачного приземления Intuitive Machines, сообщает 24 Канал.

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NASA заключило контракт с Firefly Aerospace на разработку посадочного модуля в 2021 году в рамках коммерциализации услуг по доставке грузов на Луну. Стоимость сделки составила 93,3 миллиона долларов, а миссия предусматривала транспортировку 94 килограммов полезной нагрузки.



Селфи с лунно-орбитального аппарата Blue Ghost / Фото Firefly Aerospace

Запуск модуля планировался на 2023 год, однако фактически он состоялся 15 января 2025 года. Учитывая переменные суммы контрактов NASA, окончательная стоимость миссии могла вырасти.

Японский сосед

Кроме Blue Ghost, вместе с ним на ракете SpaceX Falcon 9 к Луне был отправлен еще один посадочный модуль – Resilience, созданный японской компанией ispace. Его траектория отличается, и он выйдет на орбиту спутника примерно через 3,5 месяца.

Сомнительный успех Odysseus

Предыдущий американский лунный модуль Odysseus компании Intuitive Machines совершил условно успешную посадку в феврале 2024 года. Во время приземления он зацепился за поверхность и перевернулся на бок, что затруднило зарядку его батарей.

Несмотря на это, миссия стала первой мягкой посадкой американского аппарата на Луну за последние полвека. Если Firefly Aerospace удастся осуществить посадку точнее и технически совершеннее, это станет важным достижением в космической истории США.

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Кстати, 26 февраля компания Intuitive Machines планирует запустить еще один аппарат – Athena, который станет ее второй попыткой высадки на Луну. Ожидается, что на этот раз инженеры учли предыдущие недостатки.