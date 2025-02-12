Магнитное поле Земли надежно защищает все живое на планете от космического излучения. Однако чем дальше от Земли, тем более высокую дозу радиации получает человек, рассказывает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

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Например, за один день на Международной космической станции (МКС) астронавты получают такую же дозу, как за год на поверхности Земли. Для межпланетных путешествий, таких как полет на Марс, этот показатель еще выше и представляет серьезную угрозу здоровью астронавтов.

Идеальным защитным материалом для космических кораблей для поглощения энергии является обычная вода. Благодаря своей плотности и молекулярному составу она эффективно блокирует радиационные частицы. Однако вода на борту корабля представляет потенциальную опасность из-за риска утечек и коротких замыканий, а также может влиять на центр масс корабля в условиях невесомости.

Инженеры применят гидрогель

Ученые из Гентского университета (Бельгия) исследовали возможность использования гидрогеля для создания эффективной защиты от излучения. Гидрогели уже широко применяются в медицине и промышленности благодаря своей способности удерживать большое количество воды в безопасном полимерном каркасе.

В своем исследовании ученые анализировали суперпоглощающий полимер (SAP), способный увеличиваться в сотни раз при поглощении воды.

Сочетание этого полимера с 3D-печатью открывает путь к созданию радиационных щитов для космических кораблей и скафандров.

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Эксперименты показали, что гидрогели безопасны для использования в космосе. В новом проекте ученые применяют технологии, которые позволят придать материалу трехмерную структуру и расширить производственный процесс, приближая человечество к внедрению этого материала в реальные миссии.