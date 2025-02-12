Явление остается загадкой, поскольку происходит не везде на планете и не во все времена года, сообщает 24 Канал со ссылкой на NASA.

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В течение нескольких марсианских сезонов марсоход Curiosity документировал серебристые облака, дрейфующие по небу Красной планеты, фиксируя их меняющиеся цвета в лучах заходящего солнца.

Сначала исследователи NASA предполагали, что разноцветные оттенки были артефактами изображения, но дальнейший анализ подтвердил, что эти облака имеют естественные оттенки красного и зеленого, добавляя яркости обычно мрачной атмосфере Марса.

Разноцветные марсианские облака – смотрите видео:

Интересно, что такие облака наблюдаются на Марсе не везде. Марсоход Perseverance, который исследует кратер Джезеро в течение четырех земных лет, ни разу не зафиксировал этого явления. Однако Curiosity, находящийся дальше к югу от экватора, регулярно фиксирует эти серебристые облака.

Исторические данные также свидетельствуют о том, что подобные образования были замечены миссией NASA Pathfinder в 1997 году в северном полушарии. Это указывает на то, что явление происходит в обоих полушариях, но при особых, пока не определенных условиях.

На Земле подобные облака, известны как ночные облака, полностью состоят из водяного льда. Однако марсианские серебристые облака состоят в основном из замерзшего углекислого газа, и лишь частично из водяного льда.

Эти облака формируются на высоте 60-80 км, а их шлейфы замерзшего углекислого газа могут опускаться до 50 км, прежде чем сублимироваться обратно в атмосферу. Изучение этих облаков дает представление о составе их частиц и общей динамике марсианской атмосферы.

Загадка марсианских облаков

Один из самых больших вопросов, который остается открытым, – почему эти облака регулярно появляются в некоторых регионах, например, ранней весной в южном полушарии, где работает Curiosity, но отсутствуют в других местах. Ученые предполагают, что определенную роль в этом могут играть гравитационные волны в марсианской атмосфере.

В отличие от гравитационных волн, генерируемых космическими событиями, такими как слияние черных дыр, эти атмосферные волны являются результатом взаимодействия гравитации Марса с воздушными массами. Этот процесс может вызвать экстремальное охлаждение в локальных областях, что приводит к конденсации углекислого газа и образованию облаков.

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Пока исследователи продолжают изучать происхождение этих серебристых облаков, их редкие и красочные проявления дают захватывающее представление об атмосферных процессах на Марсе.