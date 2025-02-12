Явище залишається загадкою, оскільки відбувається не скрізь на планеті і не в усі пори року, повідомляє 24 Канал з посиланням на NASA.

А тим часом Місячна програма NASA "Артеміда" має високий ризик провалу, попереджають експерти

Протягом кількох марсіанських сезонів марсохід Curiosity документував сріблясті хмари, що дрейфують небом Червоної планети, фіксуючи їхні мінливі кольори в променях призахідного сонця.

Спочатку дослідники NASA припускали, що різнокольорові відтінки були артефактами зображення, але подальший аналіз підтвердив, що ці хмари мають природні відтінки червоного та зеленого, додаючи яскравості зазвичай похмурій атмосфері Марса.

Різнокольорові марсіанські хмари – дивіться відео:

Цікаво, що такі хмари спостерігаються на Марсі не скрізь. Марсохід Perseverance, який досліджує кратер Джезеро протягом чотирьох земних років, жодного разу не зафіксував цього явища. Однак Curiosity, що знаходиться далі на південь від екватора, регулярно фіксує ці сріблясті хмари.

Історичні дані також свідчать про те, що подібні утворення були помічені місією NASA Pathfinder у 1997 році в північній півкулі. Це вказує на те, що явище відбувається в обох півкулях, але за особливих, поки що не визначених умов.

На Землі подібні хмари, відомі як нічні хмари, повністю складаються з водяного льоду. Однак марсіанські сріблясті хмари складаються здебільшого із замерзлого вуглекислого газу, і лише частково з водяного льоду.

Ці хмари формуються на висоті 60-80 км, а їхні шлейфи замерзлого вуглекислого газу можуть опускатися до 50 км, перш ніж сублімуватися назад в атмосферу. Вивчення цих хмар дає уявлення про склад їхніх частинок і загальну динаміку марсіанської атмосфери.

Загадка марсіанських хмар

Одне з найбільших питань, яке залишається відкритим, – чому ці хмари регулярно з'являються в деяких регіонах, наприклад, ранньою весною в південній півкулі, де працює Curiosity, але відсутні в інших місцях. Вчені припускають, що певну роль у цьому можуть відігравати гравітаційні хвилі в марсіанській атмосфері.

На відміну від гравітаційних хвиль, що генеруються космічними подіями, такими як злиття чорних дір, ці атмосферні хвилі є результатом взаємодії гравітації Марса з повітряними масами. Цей процес може викликати екстремальне охолодження в локальних областях, що призводить до конденсації вуглекислого газу і утворення хмар.

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Поки дослідники продовжують вивчати походження цих сріблястих хмар, їхні рідкісні і барвисті прояви дають захоплююче уявлення про атмосферні процеси на Марсі.