Гіпотетичні сторонні спостерігачі можуть бачити 100 мільярдів зірок Чумацького Шляху не більше, ніж крихітною світловою плямою на своєму нічному небі. Але якби вони проаналізували частоти світла в цій плямі, то могли б розшифрувати, з чого складається наша галактика. Як же виглядає хімічний склад Чумацького Шляху з відстані мільйонів світлових років?
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100 мільйонів років звідси
Дослідження, проведене Інститутом астрономії Макса Планка в Німеччині та Університетом Юньнань у Китаї, дало відповідь на це питання: наша галактика дивакувата, хоча й не єдина в своєму роді. Чумацький Шлях виділяється серед інших галактик подібного розміру тим, що концентрація металів, яка є дуже низькою в центрі, зростає до середини, а потім спадає на околицях. Для порівняння, розподіл металів в інших галактиках набагато "пласкіший", більше схожий на млинець, ніж на пончик.
- Дослідники порівняли наш Чумацький Шлях з 321 галактикою схожої маси, які спостерігалися в рамках дослідження Mapping Nearby Galaxies at Apache Point Observatory (MaNGA). Вони виявили, що лише один відсоток цих галактик відповідає Чумацькому Шляху з точки зору розподілу металів.
- Дослідники також порівняли Чумацький Шлях зі 134 галактиками, створеними в симуляції Всесвіту TNG50, яка моделює еволюцію десятків тисяч галактик протягом 13,8 мільярда років. Тут лише 11 відсотків змодельованих галактик були схожі на нашу.
Чому наш Чумацький Шлях такий дивний?
Є кілька пояснень.
- Можливо, старі зорі з меншим вмістом металів використали всі свої ресурси в центрі галактики. Це також означало б, що там народилося мало молодих зірок, що пояснювало б зниження вмісту металів у центрі.
- Або ж надмасивна чорна діра в центрі Чумацького Шляху взагалі могла своїм випромінюванням ускладнювати зореутворення в центрі.
- Дефіцит металів на краях Чумацького Шляху може бути спричинений і тим, що наша галактика злилася й поглинула іншу галактику з низьким вмістом металів.
- Ще одна можливість полягає в тому, що оцінка розміру зоряного диска Чумацького Шляху була помилковою, і буде уточнена в майбутніх дослідженнях.