Гипотетические сторонние наблюдатели могут видеть 100 миллиардов звезд Млечного Пути не более, чем крошечным световым пятном на своем ночном небе. Но если бы они проанализировали частоты света в этом пятне, то могли бы расшифровать, из чего состоит наша галактика, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert. Как же выглядит химический состав Млечного Пути с расстояния миллионов световых лет?
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100 миллионов лет отсюда
Исследование, проведенное Институтом астрономии Макса Планка в Германии и Университетом Юньнань в Китае, дало ответ на этот вопрос: наша галактика чудаковатая, хотя и не единственная в своем роде. Млечный Путь выделяется среди других галактик подобного размера тем, что концентрация металлов, очень низкая в центре, растет до середины, а затем спадает на окраинах. Для сравнения, распределение металлов в других галактиках гораздо более "плоское", больше похожее на блинчик, чем на пончик.
- Исследователи сравнили наш Млечный Путь с 321 галактикой схожей массы, которые наблюдались в рамках исследования Mapping Nearby Galaxies в Apache Point Observatory (MaNGA). Они обнаружили, что только один процент этих галактик соответствует Млечному Пути с точки зрения распределения металлов.
- Исследователи также сравнили Млечный Путь со 134 галактиками, созданными в симуляции Вселенной TNG50, моделирующей эволюцию десятков тысяч галактик в течение 13,8 миллиарда лет. Здесь лишь 11 процентов смоделированных галактик походили на нашу.
Почему наш Млечный Путь такой странный?
Есть несколько пояснений.
- Возможно, старые звезды с меньшим содержанием металлов использовали все свои ресурсы в центре галактики. Это также означало бы, что там родилось мало молодых звезд, что объясняло бы снижение содержания металлов в центре.
- Или же сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути вообще могла своим излучением усложнять звездообразование в центре.
- Дефицит металлов на краях Млечного Пути может быть вызван и тем, что наша галактика слилась и поглотила другую галактику с низким содержанием металлов.
- Еще одна возможность заключается в том, что оценка размера звездного диска Млечного Пути была ошибочной и будет уточнена в будущих исследованиях.