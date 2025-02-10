Гипотетические сторонние наблюдатели могут видеть 100 миллиардов звезд Млечного Пути не более, чем крошечным световым пятном на своем ночном небе. Но если бы они проанализировали частоты света в этом пятне, то могли бы расшифровать, из чего состоит наша галактика, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert. Как же выглядит химический состав Млечного Пути с расстояния миллионов световых лет?

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100 миллионов лет отсюда

Исследование, проведенное Институтом астрономии Макса Планка в Германии и Университетом Юньнань в Китае, дало ответ на этот вопрос: наша галактика чудаковатая, хотя и не единственная в своем роде. Млечный Путь выделяется среди других галактик подобного размера тем, что концентрация металлов, очень низкая в центре, растет до середины, а затем спадает на окраинах. Для сравнения, распределение металлов в других галактиках гораздо более "плоское", больше похожее на блинчик, чем на пончик.

Астрономы используют слово "металл" для обозначения всех элементов тяжелее водорода и гелия. Ядра водорода и гелия образовались примерно через три минуты после Большого взрыва, а электроны присоединились к ним примерно через 380 000 лет, чтобы образовать атомы. Более тяжелые элементы являются продуктом миллиардов лет звездной эволюции, и им нужно больше времени, чтобы возникнуть. По этой причине звезды, родившиеся ранее в истории Вселенной, как правило, содержат меньше металлов, чем родившиеся позже.

Исследователи сравнили наш Млечный Путь с 321 галактикой схожей массы, которые наблюдались в рамках исследования Mapping Nearby Galaxies в Apache Point Observatory (MaNGA). Они обнаружили, что только один процент этих галактик соответствует Млечному Пути с точки зрения распределения металлов.

Исследователи также сравнили Млечный Путь со 134 галактиками, созданными в симуляции Вселенной TNG50, моделирующей эволюцию десятков тысяч галактик в течение 13,8 миллиарда лет. Здесь лишь 11 процентов смоделированных галактик походили на нашу.

Почему наш Млечный Путь такой странный?

Есть несколько пояснений.