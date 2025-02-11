ASAP, яка надає NASA рекомендації з безпеки з моменту її заснування в 1968 році, зазначає, що програма "Артеміда", наріжний камінь зусиль США з освоєння далекого космосу, є особливо вразливою, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт групи.

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Чому програма має високий ризик провалу?

Однією з ключових проблем, висвітлених у звіті, є неперевірена природа багатьох елементів, задіяних у місії "Артеміда". Це стосується нових технологій, таких як зберігання кріогенного палива в космосі, висадка на Місяць і транспортування марсохода VIPER, критично важливого компонента місії.

Космічний корабель "Оріон", призначений для доставки астронавтів на орбіту Місяця, також натрапив на низку невирішених проблем. Тепловий екран космічного корабля, який вийшов з ладу під час попередніх випробувань, залишається незмінним для майбутньої місії "Артеміда-2".

Для "Артеміди-3" заплановано новий теплозахисний екран, але він ще не пройшов випробування. Група експертів висловила занепокоєння, що ці невирішені питання можуть поставити під загрозу успіх місії, особливо з огляду на те, що NASA зараз планує повернення астронавтів на Місяць у середині 2027 року.

На додаток до проблем програми "Артеміда", ASAP також занепокоєна участю NASA в комерційних низькоорбітальних проектах, зокрема, переходом до приватних космічних станцій. Звіт попереджає, що NASA має обмежений контроль над ключовими аспектами цих проєктів, що може створити довгострокові операційні ризики.

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Нарешті, у звіті наголошується на триваючій бюджетній невизначеності, яка продовжує становити значний виклик для NASA. Відсутність своєчасних і остаточних асигнувань від Конгресу створює операційні труднощі, збільшує ризики і затримує прийняття критично важливих рішень, що в кінцевому підсумку може вплинути на безпеку і успіх місій космічного відомства.