Марс: от рек до пустыни

Исследование, опубликованное в журнале Nature 2 июля 2025 года, предлагает новое объяснение климатических изменений на Марсе. Ученые во главе с Эдвином Кайтом утверждают, что Марс переживал кратковременные периоды потепления из-за постепенного увеличения яркости Солнца – примерно на 8% каждый миллиард лет. В эти периоды на поверхности планеты появлялась жидкая вода, что формировала глубокие каньоны и озера, следы которых мы видим сегодня, пишет 24 Канал со ссылкой на

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Однако, в отличие от Земли, где климат остается стабильным благодаря циклу углекислого газа между атмосферой и горными породами, на Марсе этот процесс был самоограничивающимся. Во время потеплений вода способствовала образованию карбонатных минералов, которые связывали углекислый газ из атмосферы в скалы. Это приводило к охлаждению, поскольку углекислый газ, который обеспечивает парниковый эффект, исчезал из атмосферы. В отличие от Земли, где вулканы постоянно пополняют атмосферу углекислым газом, на Марсе вулканическая активность является минимальной, поэтому баланс не восстанавливается.

По моделям ученых, периоды наличия жидкой воды на Марсе длились недолго, после чего планета возвращалась к состоянию холодной пустыни на периоды до 100 миллионов лет. Такие длительные перерывы в пригодности для жизни делали Марс неудачным местом для длительного развития биологических форм, подобных земным. То есть даже если какая-то жизнь там и зарождалась, она не успевала бы эволюционировать за такие короткие промежутки времени.

Ключевым доказательством этой теории стало открытие марсоходом Curiosity карбонатных пород на горе Шарп. Эти породы являются своеобразным "хранилищем" атмосферы Марса, ведь они объясняют, куда делся углекислый газ, необходимый для создания парникового эффекта и поддержания жидкой воды. Ранее ученые не могли найти таких пород, но данные Curiosity, объявленные в апреле 2025 года, заполнили этот пробел в понимании марсианского климата.

Карбонатные породы – это минералы, которые образуются в результате химических реакций между углекислым газом, водой и определенными элементами в почве. На Земле они также играют важную роль в регулировании климата, но на Марсе этот процесс стал "ловушкой", которая забрала атмосферу планеты.

Эдвин Кайт подчеркивает, что пригодность Марса к жизни всегда была исключением, а не правилом. Планета естественно "саморегулируется" как пустыня, и именно поэтому, несмотря на сходство с Землей по составу (наличие углерода, воды и близость к Солнцу), она не смогла удержать стабильные условия для жизни. Все это также означает, что в далеком будущем цикл может повториться и Марс снова "оживет" на некоторое время.