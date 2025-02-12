Магнітне поле Землі надійно захищає все живе на планеті від космічного випромінювання. Однак чим далі від Землі, тим вищу дозу радіації отримує людина, розповідає 24 Канал з посиланням на New Atlas.

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Наприклад, за один день на Міжнародній космічній станції (МКС) астронавти отримують таку ж дозу, як за рік на поверхні Землі. Для міжпланетних подорожей, таких як політ на Марс, цей показник ще вищий і становить серйозну загрозу здоров'ю астронавтів.

Ідеальним захисним матеріалом для космічних кораблів для поглинання енергії є звичайна вода. Завдяки своїй щільності та молекулярному складу вона ефективно блокує радіаційні частинки. Однак вода на борту корабля становить потенційну небезпеку через ризик витоків і коротких замикань, а також може впливати на центр мас корабля в умовах невагомості.

Інженери застосують гідрогель

Вчені з Гентського університету (Бельгія) дослідили можливість використання гідрогелю для створення ефективного захисту від випромінювання. Гідрогелі вже широко застосовуються в медицині та промисловості завдяки своїй здатності утримувати велику кількість води в безпечному полімерному каркасі.

У своєму дослідженні вчені аналізували суперпоглинаючий полімер (SAP), здатний збільшуватися в сотні разів при поглинанні води.

Поєднання цього полімеру з 3D-друком відкриває шлях до створення радіаційних щитів для космічних кораблів та скафандрів.

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Експерименти показали, що гідрогелі безпечні для використання в космосі. У новому проєкті науковці застосовують технології, які дозволять надати матеріалу тривимірну структуру та розширити виробничий процес, наближаючи людство до впровадження цього матеріалу в реальні місії.