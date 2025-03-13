Бурение началось
Аппарат Blue Ghost некогда украинской компании Firefly, которую Соединенные штаты отобрали у ее основателя Максима Полякова, находится на Луне чуть больше недели, исследуя поверхность спутника на наличие следов воды и других ресурсов. Новое видео впервые демонстрирует работу его инструментов, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный пресс-релиз.
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Firefly Aerospace опубликовала короткий 30-секундный ролик о том, как Blue Ghost бурит поверхность Луны. На кадрах видно, как инструмент Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidness (LISTER) работает, углубляясь в Луну, тогда как кусочки ее недр улетают в стороны и приземляются на поверхность.
Процесс бурения поверхности Луны: видео
LISTER – это пневматический бур, работающий с помощью газа. Он разработан Техасским технологическим университетом и компанией Honeybee Robotics и может также измерять температуру и поток тепла из недр Луны. Инструмент начал исследовать поверхность вскоре после посадки.
Firefly's Blue Ghost приземлился на поверхность Луны в воскресенье, 2 марта. Аппарат сел в точке под названием Маре Кризиум, большом месте столкновения, которое впоследствии было заполнено базальтовой лавой. Космический аппарат снял историческое видео посадки на спутник, а также уже успел передать немало снимков и данных.
- Это первая из целого ряда миссий Firefly, которая принесла на Луну 10 инструментов, каждый из которых выполнит свое собственное исследование. Целью миссии является сбор ценных данных для поддержки будущих человеческих миссий.
- После посадки на Луну Firefly Aerospace стала второй частной компанией, которая совершила посадку на поверхность Луны, и первой, которая сделала это с посадочным аппаратом, сохранившим вертикальное положение. Intuitive Machines была первой компанией, которая совершила посадку на Луну в феврале 2024 года, но ее посадочный модуль Odysseus перевернулся на бок после не слишком идеального приземления.