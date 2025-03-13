Бурение началось

Аппарат Blue Ghost некогда украинской компании Firefly, которую Соединенные штаты отобрали у ее основателя Максима Полякова, находится на Луне чуть больше недели, исследуя поверхность спутника на наличие следов воды и других ресурсов. Новое видео впервые демонстрирует работу его инструментов, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный пресс-релиз.

Смотрите также Аппарат Athena от Intuitive Machines перевернулся во время посадки на Луну

Firefly Aerospace опубликовала короткий 30-секундный ролик о том, как Blue Ghost бурит поверхность Луны. На кадрах видно, как инструмент Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidness (LISTER) работает, углубляясь в Луну, тогда как кусочки ее недр улетают в стороны и приземляются на поверхность.

Процесс бурения поверхности Луны: видео

LISTER – это пневматический бур, работающий с помощью газа. Он разработан Техасским технологическим университетом и компанией Honeybee Robotics и может также измерять температуру и поток тепла из недр Луны. Инструмент начал исследовать поверхность вскоре после посадки.

Firefly's Blue Ghost приземлился на поверхность Луны в воскресенье, 2 марта. Аппарат сел в точке под названием Маре Кризиум, большом месте столкновения, которое впоследствии было заполнено базальтовой лавой. Космический аппарат снял историческое видео посадки на спутник, а также уже успел передать немало снимков и данных.