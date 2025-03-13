Буріння почалося

Апарат Blue Ghost колись української компанії Firefly, яку Сполучені штати відібрали в її засновника Максима Полякова, перебуває на Місяці трохи більше тижня, досліджуючи поверхню супутника на наявність слідів води та інших ресурсів. Нове відео вперше демонструє роботу його інструментів, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний пресреліз.

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Firefly Aerospace опублікувала короткий 30-секундний ролик про те, як Blue Ghost бурить поверхню Місяця. На кадрах видно, як інструмент Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidness (LISTER) працює, заглиблюючись у Місяць, тоді як шматочки його надр відлітають у боки й приземляються на поверхню.

Процес буріння поверхні Місяця: відео

LISTER – це пневматичний бур, що працює за допомогою газу. Він розроблений Техаським технологічним університетом і компанією Honeybee Robotics і може також вимірювати температуру й потік тепла з надр Місяця. Інструмент почав досліджувати поверхню невдовзі після посадки.

Firefly's Blue Ghost приземлився на поверхню Місяця в неділю, 2 березня. Апарат сів у точці під назвою Маре Крізіум, великому місці зіткнення, яке згодом було заповнене базальтовою лавою. Космічний апарат зняв історичне відео посадки на супутник, а також уже встиг передати чимало знімків і даних.