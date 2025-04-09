Свежая утечка свидетельствует, что компания Apple решила не ломать привычный пользовательский опыт, а мягко его обновить, отмечает 24 Канал. О том, что Apple планирует серьезные изменения в интерфейсе большинства своих операционных систем стало известно несколько недель назад.

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Журналист Джон Проссер (Jon Prosser) обнародовал видео с деталями дизайна iOS 19, в котором продемонстрировал новый вид системы – обновленные иконки, измененный способ навигации и общее обновление интерфейса.

Свежий интерфейс iOS 19 – смотрите видео

Ключевое изменение – редизайн иконок приложений. Они остаются в форме закругленных квадратов, но получат более современный вид. Впрочем, главная дискуссия идет вокруг панели вкладок (tab bar). В ряде новых приложений, таких как Journal, Apple Sports, Image Playground, Apple Invites и Apple Vision Pro, Apple уже отказалась от классической нижней панели.

Однако в iOS 19 компания, похоже, не планирует полностью отказываться от вкладок. Вместо этого предлагается новая реализация: вкладки будут прятаться за кнопкой в нижнем левом углу экрана. При необходимости пользователь сможет вызвать их, не перегружая интерфейс.

Такой подход позволяет сохранить функциональность и добавить новые элементы навигации, например поиск, одновременно обновляя внешний вид системы.

Ранее ожидания радикальных изменений в iOS 19 начали появляться еще в начале года. И хотя подобные слухи возникают ежегодно, этот раз количество утечек указывает на действительно масштабное обновление. В то же время аналитики считают, что слишком резкие изменения могут вызвать негативную реакцию пользователей, как это произошло с редизайном Photos в iOS 18.

Официальная презентация iOS 19 ожидается в июне на конференции WWDC. К тому времени пользователи могут ориентироваться только на неофициальные макеты. Предварительная реакция на них в основном положительная: пользователи и эксперты соглашаются, что Apple удалось найти баланс между инновациями и сохранением привычного опыта.