Свіжий витік свідчить, що компанія Apple вирішила не ламати звичний користувацький досвід, а м’яко його оновити, зазначає 24 Канал. Про те, що Apple планує серйозні зміни в інтерфейсі більшості своїх операційних систем стало відомо кілька тижнів тому.

Дивіться також Apple нарешті виправила надокучливу особливість CarPlay у новому оновленні iOS

Журналіст Джон Проссер (Jon Prosser) оприлюднив відео з деталями дизайну iOS 19, у якому продемонстрував новий вигляд системи – оновлені іконки, змінений спосіб навігації та загальне оновлення інтерфейсу.

Свіжий інтерфейс iOS 19 – дивіться відео

Ключова зміна – редизайн іконок застосунків. Вони залишаються у формі заокруглених квадратів, але отримають більш сучасний вигляд. Утім, головна дискусія точиться навколо панелі вкладок (tab bar). У низці нових застосунків, таких як Journal, Apple Sports, Image Playground, Apple Invites та Apple Vision Pro, Apple уже відмовилася від класичної нижньої панелі.

Проте у iOS 19 компанія, схоже, не планує повністю відмовлятися від вкладок. Замість цього пропонується нова реалізація: вкладки ховатимуться за кнопкою в нижньому лівому куті екрана. За потреби користувач зможе викликати їх, не перевантажуючи інтерфейс.

Такий підхід дозволяє зберегти функціональність і додати нові елементи навігації, як-от пошук, водночас оновлюючи зовнішній вигляд системи.

Раніше очікування радикальних змін в iOS 19 почали з’являтися ще на початку року. І хоча подібні чутки виникають щороку, цього разу кількість витоків вказує на справді масштабне оновлення. Водночас аналітики вважають, що занадто різкі зміни можуть викликати негативну реакцію користувачів, як це сталося із редизайном Photos у iOS 18.

Офіційна презентація iOS 19 очікується в червні на конференції WWDC. До того часу користувачі можуть орієнтуватися лише на неофіційні макети. Попередня реакція на них здебільшого позитивна: користувачі та експерти погоджуються, що Apple вдалося знайти баланс між інноваціями та збереженням звичного досвіду.