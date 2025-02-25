В CarPlay на iOS 18.4 теперь появилась возможность отображения третьей строки иконок приложений, сообщает 24 Канал.

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Это заметил пользователь Jace и рассказал об обновлении в соцсети Threads. Ранее интерфейс ограничивался лишь двумя строками, что не позволяло полностью использовать большие дисплеи автомобилей.



CarPlay наконец обновили / Фото Jace

Однако это изменение доступно не для всех машин. Дополнительная строка иконок появляется только на автомобилях с большими экранами, хотя точный размер дисплея, необходимый для этой функции, пока не определен. Издание MacRumors сообщает, что обновление работает, в частности, на Toyota Tundra, которая оснащается 14-дюймовым дисплеем.

CarPlay адаптируется к современным автомобильным дисплеям

В последние годы производители автомобилей выпускают модели со все большими экранами, но CarPlay не всегда удачно масштабировался под эти изменения. Обновление iOS 18.4 улучшает удобство пользования системой, особенно для владельцев авто с большими дисплеями, позволяя уменьшить потребность в переключении между страницами домашнего экрана.

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Несмотря на отсутствие информации об официальном релизе CarPlay 2, это обновление уже является важным шагом в направлении адаптации интерфейса к современным автомобильным технологиям.