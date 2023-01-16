Ракета Falcon Heavy компанії SpaceX вивела на орбіту секретний вантаж для космічних сил США

Важка ракета Falcon Heavy стартувала з центру Кеннеді у Флориді 15 січня в рамках місії USSF-67 за завданням космічних сил США. На орбіту було доправлено супутник зв'язку для американських військових, а також додаткові вантажі. Це п'ятий пуск Falcon Heavy за всю історію SpaceX.

Як повідомляє 24 Канал, Falcon Heavy складається з трьох перших ступенів, що являють собою звичні Falcon 9, об'єднані разом. До центрального кріпиться другий ступінь і корисне навантаження. Передбачається, що перші ступені Falcon Heavy – багаторазові, два з них успішно здійснили посадку на Землі за 8 хвилин після старту.

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Цікаво, що ці два ступені вже брали участь у військовій місії USSF-44, яка летіла 1 листопада 2022 року. Центральний, новий прискорювач нікуди більше не полетить – для виконання завдання він виробив усе паливо і затоплений в Атлантичному океані.

Секретний вантаж

Верхній ступінь вивів вантажі на орбіту, проте трансляцію на певному етапі припинили за наказом військових.

Основним вантажем є супутник Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2 (CBAS-2), розміщення якого передбачається на геостаціонарній орбіті в 35 700 кілометрів над Землею. CBAS-2 є ретранслятором зв'язку для американських військових і доповнить уже наявне угруповання.

(CBAS-2), розміщення якого передбачається на геостаціонарній орбіті в 35 700 кілометрів над Землею. CBAS-2 є ретранслятором зв'язку для американських військових і доповнить уже наявне угруповання. Крім того, в космос виведено адаптер корисного навантаження Long Duration Propulsive ESPA (LDPE)-3A, призначений для доставки до шести невеликих супутників. Повідомляється, що п'ять із шести комірок цього разу були заповнені космічними силами США, зокрема – двома супутниками Catcher і WASSAT.

Catcher є експериментальним сенсором, призначеним для стеження за "космічною погодою", а WASSAT (Wide Area Search Satellite) призначений для стеження за іншими супутниками та їхніми траєкторіями, наприклад, зміною орбіт. Ще два супутники, ймовірно, є робочими прототипами для "підвищення ситуаційної обізнаності", ще один дослідний зразок призначений для забезпечення виконання криптографічних завдань.

Чому Falcon Heavy літають так рідко

Місія USSF-44 виконувалася Falcon Heavy у листопаді вперше більш ніж за три роки. Основною причиною затримок із новими польотами стали проблеми у замовників, які не зуміли підготувати вантажі вчасно. Ще три польоти, крім USSF-44 і USSF-67, здійснено в червні 2019 року, квітні 2019 і лютому 2018.

Нагадаємо, що дебютний політ цієї потужної ракети був незабутнім – глава і засновник компанії Ілон Маск відправив червоний Tesla Roadster на орбіту навколо Сонця. Згідно з науковими моделями, машина кружлятиме в глибокому космосі мільйони років, до того як впаде на Венеру або Землю.

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Falcon Heavy із 27 двигунами Merlin першого ступеня була найпотужнішою з діючих ракет до того, як у листопаді до Місяця полетів Orion на ракеті NASA Space Launch System (SLS) у рамках місії Artemis 1.

Утім, вже скоро очікується запуск Starship, що використовує 33 двигуни Raptor, які забезпечують 16 мільйонів фунтів сили тяги – більше, ніж будь-яка ракета з коли-небудь побудованих людиною.