Как сообщает 24 Канал, Falcon Heavy состоит из трех первых ступеней, представляющих собой привычные Falcon 9, объединенные вместе. К центральному крепится вторая ступень и полезная нагрузка. Предполагается, что первые ступени Falcon Heavy – многократные, два из них успешно совершили посадку на Земле через 8 минут после старта.

Читайте на сайте Первый инопланетный зонд, достигший Земли, будет слишком сложным для нашего понимания.

Интересно, что эти две ступени уже участвовали в военной миссии USSF-44, летевшей 1 ноября 2022 года. Центральный, новый ускоритель никуда больше не улетит – для выполнения задания он произвел все топливо и затоплен в Атлантическом океане.

Секретный груз

Верхняя степень вывела грузы на орбиту, однако трансляцию на определенном этапе прекратили по приказу военных.

Основным грузом является спутник Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2 (CBAS-2), расположение которого предполагается на геостационарной орбите в 35 700 км над Землей. CBAS-2 является ретранслятором связи для американских военных и дополнит уже имеющуюся группировку.

(CBAS-2), расположение которого предполагается на геостационарной орбите в 35 700 км над Землей. CBAS-2 является ретранслятором связи для американских военных и дополнит уже имеющуюся группировку. Кроме того, в космос выведен адаптер полезной нагрузки Long Duration Propulsive ESPA (LDPE)-3A, предназначенный для доставки до шести небольших спутников. Сообщается, что пять из шести ячеек на этот раз были заполнены космическими силами США, в том числе двумя спутниками. Catcher и WASSAT.

Catcher является экспериментальным сенсором, предназначенным для слежения за "космической погодой", а WASSAT (Wide Area Search Satellite) предназначен для слежения за другими спутниками и их траекториями, например изменением орбит. Еще два спутника, вероятно, являются рабочими прототипами для повышения ситуационной осведомленности, еще один опытный образец предназначен для обеспечения выполнения криптографических задач.

Почему Falcon Heavy летают так редко

Миссия USSF-44 выполнялась Falcon Heavy в ноябре впервые более чем за три года. Основной причиной задержек с новыми полетами стали проблемы у заказчиков, не сумевших подготовить грузы вовремя. Еще три полета, кроме USSF-44 и USSF-67, совершено в июне 2019 года, апреле 2019 и феврале 2018 года.

Напомним, что дебютный полет этой мощной ракеты был незабываемым – глава и основатель компании Илон Маск отправил красный Tesla Roadster на орбиту вокруг Солнца. Согласно научным моделям, машина будет кружить в глубоком космосе миллионы лет, прежде чем упадет на Венеру или Землю.

Интересно NASA начало "распаковку" корабля Orion, вернувшегося после облета Луны

Falcon Heavy с 27 двигателями Merlin первой ступени была самой мощной из действующих ракет до того, как в ноябре к Луне полетел Orion на ракете NASA Space Launch System (SLS) в рамках миссии Artemis 1.

Впрочем, уже скоро ожидается запуск Starship, использующий 33 двигателя Raptor, которые обеспечивают 16 миллионов фунтов силы тяги – больше, чем любая ракета из когда-либо построенных человеком.