Люди раптом полюбили Марка Цукерберга, коли його фейкове фото облетіло інтернет

Штучний інтелект – чудовий інструмент для обману аудиторії. Цим користуються не лише пранкери й жартівники для набору вподобань та підписників, але й шахраї, які отримують з цього незаконну фінансову вигоду. Нещодавня історія з главою компанії Meta показує, наскільки легко обманути людей.

Фейкова борода Цукерберга

Не секрет, що Марка Цукерберга в інтернеті не люблять. Він – один з найбільш критикованих директорів корпорацій. Усі "гнилі помідори" за провали Facebook та Instagram завжди летять у нього. Він постійно виправдовується за скандали – чи то зі зливами інформації, чи то за надмірну рекламу, чи то за шкоду його соцмереж для людей. Це призвело до того, що аудиторія з радістю кепкує з нього і зловтішається.

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Минулого тижня Цукерберг опублікував відео, на якому він обговорює останню модель штучного інтелекту Meta. Майк Рандл, дизайнер додатків з Північної Кароліни, дивився цей ролик і помітив зміни у зовнішності глави компанії. Завжди стриманий у своїй зовнішності, він мав довше волосся і ланцюжок на шиї. Рандл подумав, що Цукерберг виглядав би "крутіше з бородою".

На допомогу прийшов штучний інтелект. Рандл витягнув кадр з відео і пропустив його через спеціальний ШІ-фільтр, який накладає бороду. Після цього він опублікував зображення в соцмережі X.



Кадр зі справжнього відео та відредагований скриншот / Колаж 24 Каналу

"Бородатий Цук" моментально став вірусним. Коментаторам в інтернеті раптом сподобалась така його зовнішність, тож вони взялися розхвалювати "новий" образ. Хтось жартував: "Він виглядає так, ніби у нього є пульс". Це було явним посиланням на минулі жарти, які з'явилися після його фотографії, зробленої під час серфінгу в 2021 році, де обличчя глави компанії було повністю покрите сонцезахисним кремом або маскою, що надавало йому дуже кумедного вигляду. Той знімок розійшовся на численні меми й відтоді над Цукербергом почали жартувати, що він насправді неживий або взагалі прибулець.

Хоча багато хто знав, що "бородате" зображення було несправжнім, все ж воно змогло ввести в оману величезну кількість людей. Вони зазначали, що такий Цукерберг виглядає набагато краще і йому варто відростити бороду на тривалий час. Під однією з публікацій в інстаграмі засновник компанії навіть підіграв їм, написавши про те, що, можливо, відкладе бритву.

Проблеми діпфейків

Це безтурботний приклад серйозної проблеми: як глибокі фейки можуть змінити наше сприйняття публічних осіб, навіть якщо люди знають, що вони фейкові. Цей ефект має серйозні наслідки у набагато більш поширених шкідливих "глибоких фейках", таких як фальшиві порнографічні зображення знаменитостей, шахрайські розіграші та зроби грошей нібито від імені відомих осіб.

Фальшиві образи можуть розмити наше відчуття реальності. Люди думали, що борода робить Цукерберга "сяючим" та "сексуальним", але фільтр для обличчя також розширив його щелепу, підфарбував брови, надав йому бронзової засмаги і освітлив зуби.

Коли люди обманюються зображенням, вони навіть не завжди знають, як їх обманюють,

– каже Мар Хікс, доцент кафедри інформатики в Університеті Вірджинії.

А у випадку з такою впливовою і критикованою людиною, як Цукерберг, за словами Хікса, "будь-яка доброзичливість, яку він може отримати, змінивши свою зовнішність, чи то в реальному житті, чи то за допомогою фотошопу", має важливі наслідки.

Інструменти штучного інтелекту для зміни зображень і відео стають все більш поширеними і потужними. Це означає, що в майбутньому буде більше "бородатих Цуків", більше Пап у пуховиках і більше жахливих застосувань технологій глибокої фальсифікації.