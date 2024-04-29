Фейковая борода Цукерберга

Не секрет, что Марка Цукерберга в интернете не любят. Он – один из самых критикуемых директоров корпораций. Все "гнилые помидоры" за провалы Facebook и Instagram всегда летят в него. Он постоянно оправдывается за скандалы – то ли со сливами информации, то ли за чрезмерную рекламу, то ли за вред его соцсетей для людей. Это привело к тому, что аудитория с радостью смеется над ним и злорадствует.

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На прошлой неделе Цукерберг опубликовал видео, на котором он обсуждает последнюю модель искусственного интеллекта Meta. Майк Рандл, дизайнер приложений из Северной Каролины, смотрел этот ролик и заметил изменения во внешности главы компании. Всегда сдержанный в своей внешности, он имел более длинные волосы и цепочку на шее. Рандл подумал, что Цукерберг выглядел бы "круче с бородой".

На помощь пришел искусственный интеллект. Рандл вытащил кадр из видео и пропустил его через специальный ИИ-фильтр, который накладывает бороду. После этого он опубликовал изображение в соцсети X.



Кадр из настоящего видео и отредактированный скриншот / Коллаж 24 Канала

"Бородатый Сахарь" моментально стал вирусным. Комментаторам в интернете вдруг понравилась такая его внешность, поэтому они взялись расхваливать "новый" образ. Кто-то шутил: "Он выглядит так, будто у него есть пульс". Это было явной ссылкой на прошлые шутки, которые появились после его фотографии, сделанной во время серфинга в 2021 году, где лицо главы компании было полностью покрыто солнцезащитным кремом или маской, что придавало ему очень забавный вид. Тот снимок разошелся на многочисленные мемы и с тех пор над Цукербергом начали шутить, что он на самом деле неживой или вообще пришелец.

Хотя многие знали, что "бородатое" изображение было ненастоящим, все же оно смогло ввести в заблуждение огромное количество людей. Они отмечали, что такой Цукерберг выглядит намного лучше и ему стоит отрастить бороду на длительное время. Под одной из публикаций в инстаграме основатель компании даже подыграл им, написав о том, что, возможно, отложит бритву.

Проблемы дипфейков

Это беззаботный пример серьезной проблемы: как глубокие фейки могут изменить наше восприятие публичных лиц, даже если люди знают, что они фейковые. Этот эффект имеет серьезные последствия в гораздо более распространенных вредных "глубоких фейках", таких как фальшивые порнографические изображения знаменитостей, мошеннические розыгрыши и сделай деньги якобы от имени известных лиц.

Фальшивые образы могут размыть наше ощущение реальности. Люди думали, что борода делает Цукерберга "сияющим" и "сексуальным", но фильтр для лица также расширил его челюсть, подкрасил брови, придал ему бронзовый загар и осветлил зубы.

Когда люди обманываются изображением, они даже не всегда знают, как их обманывают,

– говорит Мар Хикс, доцент кафедры информатики в Университете Вирджинии.

А в случае с таким влиятельным и критикуемым человеком, как Цукерберг, по словам Хикса, "любая доброжелательность, которую он может получить, изменив свою внешность, или в реальной жизни, или с помощью фотошопа", имеет важные последствия.

Инструменты искусственного интеллекта для изменения изображений и видео становятся все более распространенными и мощными. Это означает, что в будущем будет больше "бородатых Цуков", больше Пап в пуховиках и больше ужасных применений технологий глубокой фальсификации.