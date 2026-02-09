Творець iPhone переосмислив розкіш: Ferrari розсекретила салон свого електромобіля

Ferrari підтвердила назву свого першого електромобіля та розкрила деталі інтер'єру. Модель Luce отримає радикально новий салон, створений за участі дизайнера iPhone Джоні Айва, з поєднанням фізичних кнопок, скла й цифрових екранів.

Перший електричний Ferrari офіційно називатиметься Luce. Повну прем'єру моделі заплановано на травень, але компанія вже підтвердила ключові деталі. Новинка стане чотиридверним і чотиримісним GT та отримає силову установку з чотирьох електромоторів сумарною потужністю до 1000 к. с. Про це пише Autocar.

Дивіться також Італійський стартап представив восьмиметровий гібрид у стилі 1930-х

Чим Ferrari Luce відрізняється від інших електрокарів?

Раніше проєкт був відомий під робочою назвою Elettrica. Тепер Ferrari пояснила вибір імені Luce: італійською це слово означає "джерело світла", а також використовується як розмовне позначення електрики. Генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья зазначив, що назва символізує те, як автомобіль "освітлює майбутнє компанії".

За дизайн інтер'єру та екстер'єру відповідає студія LoveFrom, співзасновником якої є колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв. Саме він стояв за зовнішнім виглядом iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch і інтерфейсу iOS.

Попри участь Айва, салон Luce не пішов шляхом повної цифровізації. Навпаки, в автомобілі зберегли велику кількість фізичних елементів керування. Айв наголосив, що ніколи не створював би автомобіль, у якому все контролюється через сенсор, адже це змушує водія відволікатися від дороги.

Як пише Car and Driver, вплив дизайну Apple в салоні відчувається одразу. Тут активно використовуються анодований алюміній і зміцнене скло від компанії Corning – матеріали, добре знайомі за технікою Apple. Центральний 10-дюймовий дисплей виглядає як iPad і може змінювати положення.

Головний дизайнер Ferrari Флавіо Манцоні назвав інтер'єр Luce "унікальним" і "таким, що ламає правила індустрії". Айв пояснив, що вибір скла замість пластику продиктований не лише естетикою, а й міцністю. Загальна вага салону зросла лише на 10 кг.

Ключовою ідеєю було створити простір, який виглядає живим і взаємодіє з водієм. Саме тому Ferrari зробила ставку на поєднання аналогових і цифрових елементів. Айв вважає помилковою ідею, що електромобіль обов'язково має мати суто цифровий інтерфейс.

Найяскравіше цей підхід проявляється у 12,5-дюймовому приладовому щитку. Три шкали створені за допомогою двох надтонких OLED-екранів Samsung, розміщених шарами, а опукле скло і фізична стрілка одометра створюють відчуття аналогових приладів.

Ferrari також реалізувала так звану "церемонію запуску". Водій вставляє квадратний ключ з алюмінію та скла у спеціальний слот. Після фіксації жовтий колір ключа змінюється на чорний, а жовтий передається селектору режимів руху. За словами Айва, на відпрацювання цього елементу пішов майже рік.

Попри відсилання до спадщини бренду, зокрема тонке триспицеве кермо, натхненне класичними моделями Ferrari та дизайном Nardi, Айв підкреслює, що не прагнув ностальгії. Його метою було створити інтер'єр із відчуттям ваги та значущості для майбутнього. Голова Ferrari Джон Елканн охарактеризував дизайн Luce як позачасовий.