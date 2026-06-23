Спочатку розмова з ШІ, потім робота: стартап із Європи переписує правила рекрутингу

Традиційний пошук роботи давно перетворився на біль для обох сторін. Кандидати годинами пишуть супровідні листи, які зникають у "чорних дірах" корпоративних систем, а рекрутери тонуть у тисячах однотипних резюме. Шведський стартап Fika Jobs пропонує радикальне рішення – замінити нудні паперові резюме на короткі відеопрофілі, де першу співбесіду проводить штучний інтелект.

Як повідомляє TechCrunch, компанія вже залучила 4 мільйони доларів інвестицій, щоб створити унікальний гібрид LinkedIn та TikTok і повністю змінити правила гри на ринку праці.

Читайте на сайті ChatGPT, Gemini та Grok винесли вирок: ШІ назвав професії, в яких забере роботу

Як працює ШІ-рекрутер від Fika Jobs?

Для шукачів роботи процес максимально простий. Спочатку кандидат підключає свій профіль LinkedIn. Після цього штучний інтелект аналізує його досвід і створює список персоналізованих запитань.

Далі починається найцікавіше: кандидат проходить 10-хвилинну відеоспівбесіду з ШІ-агентом, який працює на базі мовної моделі Gemini від Google. ШІ не просто зачитує запитання, а веде живий діалог – аналізує відповіді та миттєво адаптує розмову, як справжній рекрутер.

Після інтерв'ю платформа автоматично нарізає відео на короткі кліпи та формує інтерактивний профіль. Кандидату більше не потрібно щоразу подавати заявки – його "живе" резюме залишається в базі, де роботодавці можуть переглядати його під нові вакансії.

Як з'явилася ідея Fika Jobs?

Платформу придумали брати Якоб (CEO) та Александр (CTO) Дюбуа під час роботи над їхнім попереднім стартапом Gaff.

Ми витрачали купу часу на рекрутинг і ледь не відмовили кандидату, бо його резюме було абсолютно сірим. Але коли ми з ним поговорили, його драйв та амбіції нас просто вразили. Ми зрозуміли, що найкращі людські якості неможливо передати на папері,

– згадує Якоб Дюбуа.

На відміну від конкурентів (Alex, Maki чи Mercor), які допомагають компаніям відсіювати кандидатів, Fika Jobs фокусується на самих шукачах. Платформа дає їм можливість показати себе справжніх ще до першого контакту з роботодавцем.

Хто інвестує у Fika Jobs та коли запуск?

Попри загальний скепсис до ШІ-витрат, інтерес до шведського стартапу величезний. У списку очікування вже перебуває понад 100 компаній, а 50 брендів (серед яких Plenty Labs, SICS.ai, Kognity та Rebtel) уже протестували систему.

Раунд фінансування очолив фонд Luminar Ventures за участю Alliance VC та творців легендарної гри Candy Crush – Себастьяна Кнутссона та Ріккардо Закконі.

Для кандидатів платформа є абсолютно безкоштовною. Роботодавці ж платитимуть 10% від річної зарплати успішно найнятого працівника, що вдвічі дешевше за послуги традиційних рекрутингових агенцій.

Цього тижня Fika відкриває ранній доступ для шукачів, а повноцінний запуск у Швеції та вихід на міжнародний ринок заплановані на осінь.