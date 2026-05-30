Які професії першими замінить ШІ?

Кожну модель просили проаналізувати її власний вплив на ринок праці, скласти рейтинг 10 професій, які вона автоматизує протягом 2026 – 2031 років, та пояснити причини вибору, пише Happy Monday.

Попри різні підходи та оцінки ризиків, усі моделі фактично зійшлися в одному: рутинна робота автоматизується найшвидше, а деякі професії вже зараз опинилися під серйозною загрозою.

Gemini 3 Flash (Google)

1 місце – спеціаліст з введення даних (ризик автоматизації – 98%). Такі задачі штучний інтелект виконує значно швидше завдяки автоматичному розпізнаванню та структуруванню інформації.

2 місце – коректор (ризик автоматизації – 92%). ШІ вже зараз може майже бездоганно перевіряти граматику, стиль і помилки в текстах.

3 місце – оператор кол-центру (ризик автоматизації – 90%). Типові запити дедалі частіше обробляють чатботи та голосові помічники.

4 місце – перекладач технічних текстів (ризик автоматизації – 88%). У вузьких спеціалізованих темах машинний переклад стає дедалі точнішим.

5 місце – SEO-копірайтер (ризик автоматизації – ризик автоматизації – 85%). ШІ здатен за секунди генерувати великі обсяги шаблонного контенту.

Також у списку опинилися бухгалтери первинної документації, молодші юристи, туристичні агенти, тестувальники програмного забезпечення та аналітики ринку.

ChatGPT (OpenAI)

1 місце – оператор введення даних (ризик автоматизації – 98%). ШІ швидше й дешевше працює з великими масивами інформації.

2 місце – молодший копірайтер (ризик автоматизації – 95%). Генерація текстів тепер займає лічені секунди.

3 місце – оператор служби підтримки (ризик автоматизації – 93%). Типові звернення дедалі частіше закривають чатботи.

4 місце – транскрибатор аудіо (ризик автоматизації – 92%). Автоматичне розпізнавання мовлення вже витісняє ручну розшифровку.

5 місце – перекладач типових текстів (ризик автоматизації – 90%). Машинний переклад продовжує стрімко вдосконалюватися.

До списку також потрапили SEO-райтери, бухгалтери, рекрутери масового найму, графічні дизайнери та молодші юристи.

Grok (xAI)

1 місце – оператор чат-підтримки (ризик автоматизації – 95%). Мультимодальні ШІ-агенти вже здатні самостійно вести комунікацію з клієнтами.

2 місце – Data Entry / Data Analyst (ризик автоматизації – 93%). Автоматичний збір і обробка даних дедалі активніше замінює людей.

3 місце – junior/middle Software Developer (ризик автоматизації – 92%). ШІ вже зараз може генерувати код, виправляти помилки та оптимізувати програми.

4 місце – менеджер з холодних дзвінків (ризик автоматизації – 91%). Голосові ШІ-асистенти стають усе переконливішими.

5 місце – перекладач (ризик автоматизації – 90%). Мультимодальний переклад у реальному часі продовжує розвиватися.

У списку Grok також опинилися контент-модератори, копірайтери, junior-дизайнери та бухгалтери.

Водночас експерти наголошують: штучний інтелект не завжди повністю "знищує" професію. Часто він змінює сам формат роботи – автоматизує рутину, залишаючи людині складніші, творчі та стратегічні завдання.

