Мережа кінотеатрів покаже фільм, де ШІ змінив рухи губ акторів під новий англомовний дубляж

Американська мережа кінотеатрів AMC Theaters планує показувати шведський фільм, над дубляжем якого працював штучний інтелект Flawless AI. Ключова особливість у тому, що програма не озвучувала репліки, а натомість підлаштувала рухи губ акторів під нову вимову. Звуковий ряд при цьому записали живі актори.

Дубляж від штучного інтелекту

Показ науково-фантастичного фільму UFO Sweden, який у США вийде під назвою Watch the Skies, почнеться 9 травня. Хоча він знятий шведською мовою, для глядачів усе виглядатиме так, ніби стрічка від самого початку створювалась англійською, повідомляє 24 Канал з посиланням на Variety.

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Фільм пройшов "візуальний дубляж" за допомогою штучного інтелекту. Компанія Flawless використовувала свою технологію для цифрового редагування відеоряду, щоб змінити рухи губ. У результаті все виглядає так, ніби актори на екрані справді розмовляють англійською мовою.

На своєму сайті Flawless заявляє, що технологія TrueSync AI "фіксує кожен нюанс гри актора й генерує нові рухи губ, які ідеально відповідають звуку нової мови, забезпечуючи ідеальний візуальний дубляж".

Інструмент при цьому відповідає правилам, встановленим профспілкою SAG-AFTRA, яка припинила чотиримісячний страйк у 2023 році після того, як уклала угоду зі студіями, яка захищає її членів "від загрози ШІ".

Ця технологія штучного інтелекту може знизити бар'єр виходу на американський ринок для іноземних фільмів. Це може зробити їх більш привабливими для місцевої аудиторії, яка не надто полюбляє вивчати іноземні мови або дивитися фільми з субтитрами.

Звісно ж, це буде корисно й для використання в інших країнах для дублювання фільмів з англійської чи іншої мови на місцеву мову.

Показуючи наші матеріали кінематографістам, особливо протягом останнього року, вони усвідомлюють потенціал виходу з локальної сцени на світову,

– каже співзасновник компанії Скотт Манн.

Фільм UFO Sweden розповідає про дівчину, яка вірить, що її зниклий батько не загинув, а був викрадений прибульцями. Щоб дізнатися правду про зникнення, вона об'єднується з "Клубом НЛО" для його пошуків.

Коротка презентація того, що очікує глядачів фільму: відео