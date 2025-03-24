Дубляж от искусственного интеллекта

Показ научно-фантастического фильма UFO Sweden, который в США выйдет под названием Watch the Skies, начнется 9 мая. Хотя он снят на шведском языке, для зрителей все будет выглядеть так, будто лента изначально создавалась на английском, сообщает 24 Канал со ссылкой на Variety.

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Фильм прошел "визуальный дубляж" с помощью искусственного интеллекта. Компания Flawless использовала свою технологию для цифрового редактирования видеоряда, чтобы изменить движения губ. В результате все выглядит так, будто актеры на экране действительно разговаривают на английском языке.

На своем сайте Flawless заявляет, что технология TrueSync AI "фиксирует каждый нюанс игры актера и генерирует новые движения губ, которые идеально соответствуют звуку нового языка, обеспечивая идеальный визуальный дубляж".

Инструмент при этом соответствует правилам, установленным профсоюзом SAG-AFTRA, который прекратил четырехмесячную забастовку в 2023 году после того, как заключил соглашение со студиями, которое защищает его членов "от угрозы ИИ".

Эта технология искусственного интеллекта может снизить барьер выхода на американский рынок для иностранных фильмов. Это может сделать их более привлекательными для местной аудитории, которая не слишком любит изучать иностранные языки или смотреть фильмы с субтитрами.

Конечно же, это будет полезно и для использования в других странах для дублирования фильмов с английского или другого языка на местный язык.

Показывая наши материалы кинематографистам, особенно в течение последнего года, они осознают потенциал выхода с локальной сцены на мировую,

– говорит соучредитель компании Скотт Манн.

Фильм UFO Sweden рассказывает о девушке, которая верит, что ее пропавший отец не погиб, а был похищен пришельцами. Чтобы узнать правду об исчезновении, она объединяется с "Клубом НЛО" для его поисков.

Краткая презентация того, что ожидает зрителей фильма: видео