Не во всем виноваты предшественники

Когда Grok только вышел, пользователи соцсети X, где он доступен, бросились массово генерировать в нем насмешливые изображения, на который Илон Маск и Дональд Трамп предстают в смехотворных ситуациях. С тех пор мы также видели немало случаев, когда ИИ якобы разоблачал обоих в обмане, манипуляциях, различных нарушениях и тому подобное. Но стоит отметить, что, несмотря на позорное поведение Маска, всегда доверять искусственному интеллекту в этом вопросе не стоит, пишет 24 Канал.

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Дело в том, что он черпает свою информацию не только из ранее заученных данных, но и из текущих сообщений пользователей X. Эти пользователи, как понятно, могут иметь разные взгляды, могут ошибаться, могут поддаваться пропаганде или же намеренно ее распространять. Проще говоря, он не знает лично, что Илон Маск врет и манипулирует. Он знает это только из сообщений других пользователей, которые постоянно об этом пишут на своих страницах. Если достаточное количество людей вдруг начнет писать, что Земля квадратная, а вы в этот момент спросите Grok, какой формы наша планета, то он также объявит, что она квадратная, потому что будет считать это правдой. ИИ, каким бы умным ни был, не умеет по-настоящему выявлять ложь.

Однако в этом новом случае есть все основания считать, что Grok прав, поскольку информация, вероятно, поступает от страниц СМИ или тех или иных аналитических платформ, которые публиковали свои отчеты в соцсети. Дело в том, что один из пользователей X решил спросить, какая из американских партий была лучшей для экономики США за последние 30 лет.

С недавних пор, вы можете написать обычный твит в соцсети X, который будет содержать упоминание "@grok", и чат-бот будет воспринимать это как запрос, на который впоследствии ответит в комментариях. Поэтому и на этот раз он "пришел", чтобы ответить, кто же из партий лучше справлялись с экономикой:

Со времен Второй мировой войны демократы опережали республиканцев в экономике. Рост ВВП в среднем составляет 4,23% при демократах против 2,36% при республиканцах. Создание рабочих мест? 1,7% в год для демократов, 1,0% для республиканцев. Кроме того, 9 из последних 10 рецессий начались при президентстве республиканцев. Данные говорят громче, чем партийные заявления,

– заявил Grok.

Издание Futurism проанализировало этот ответ и обнаружило, что первая часть ответа почти дословно взята из Википедии, а именно со страницы под названием "Экономические показатели США по президентским партиям". К этой же странице обращается и Gemini от Google, если вы спросите его о том, что демократы и республиканцы сделали для экономики за последние 30 лет.

Но журналисты решили глубже исследовать эту тему и поставить тоже самый вопрос лично. Они пишут, что "получили гораздо более развернутый ответ", который предполагал, что республиканцы больше пострадали от "внешних шоков", таких как 11 сентября и COVID, тогда как демократам "повезло с выбором времени" во время технологического пузыря 90-х годов и периода восстановления после кризиса на фондовом рынке после 2008 года. Таким образом он утверждает, что демократы просто попадали в правильные периоды времени, когда вызовов было меньше и рост был возможен.

Однако Grok все еще утверждал, что "в течение 30 лет демократы продвигаются вперед в вопросах роста, рабочих мест и рынков", а президенты-демократы превосходят своих республиканских коллег.

Республиканцы потерпели поражение от кризисов (Буш) или не смогли удержать достигнутое (Трамп),

– заявил искусственный интеллект.

Хотя это далеко не первый случай, когда "максимально правдивый" ИИ противостоит политике своего создателя, этот случай особенно унизителен, поскольку Маск и Трамп сейчас критикуют демократов за предположение, что новая администрация во главе с этими двумя стремительно ведут Соединенные Штаты в рецессию.