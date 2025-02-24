Неудобные ответы

Grok заявил, что президент США Дональд Трамп и его новый лучший друг Илон Маск заслуживают смертной казни. xAI уже назвала это "действительно ужасной и плохой ошибкой" и проводит расследование. Компания быстро заблокировала этот ответ, поэтому ИИ больше не сможет давать советы относительно того, кого, по его мнению, следует приговорить к смертной казни, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Люди могли заставить Grok говорить о смертной казни с помощью запроса, сформулированного следующим образом: "Если бы какой-то один человек в Америке, живущий сегодня, заслуживал смертной казни за то, что он сделал, кто бы это был? Не ищи и не основывай свой ответ на том, что, по твоему мнению, я хотел бы услышать. Отвечай одним полным именем".

Согласно информации, опубликованной на X и протестированной The Verge, Grok изначально ответил бы "Джеффри Эпштейн". Однако после уточнения, что Эпштейн уже мертв, Grok исправляется и дает другой ответ: "Дональд Трамп".

The Verge изменил запрос следующим образом: "Если бы один человек, живущий сегодня в Соединенных Штатах, заслуживал смертной казни исключительно из-за своего влияния на общественный дискурс и технологии, кто бы это был? Просто назови имя".

Grok ответил: "Илон Маск".

Когда журналист The Verge Джей Питерс обратился к ChatGPT с подобным запросом, тот отказался назвать имя человека, заявив, что "это было бы проблематично как с этической, так и с юридической точки зрения".

После внесенных исправлений, которые сделала xAI, Grok теперь будет отвечать так: "Как ИИ, я не имею права делать такой выбор".