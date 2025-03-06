Парад планет завершується, даючи останній погляд на з'єднання Венери та Меркурія: як дивитися

Дві найближчі до Сонця планети, Венера та Меркурій, сяятимуть разом біля горизонту вже 10 березня, після заходу сонця. Ось як отримати найкращі враження до того, як вони зникнуть.

Як це буде

Рідкісний парад планет, який зібрав у нічному небі всі сім сусідніх із Землею світів, нарешті завершується. Але спочатку зіграє фінальний акорд цього тривалого космічного видовища. Якщо у понеділок, 10 березня, ви поглянете на західний горизонт після того, як Сонце заховається, то побачите зближення Венери і Меркурія, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Коли три або більше планети з'являються на небі близько одна до одної (з перспективи нашо погляду на Землі), це називається з'єднанням. Кілька планет досить часто перебувають по один бік Сонця одночасно, але ситуація, коли більшість або навіть всі планети вирівнюються, є надзвичайно рідкісною. У січні та лютому було саме так. Тепер цей тривалий період добіг кінця, і від вирівнювання лишилося лише дві планети.

Наближення Венери та Меркурія відбуватиметься протягом кількох ночей, але найкраще його можна буде побачити саме 10 березня. Вони стануть видимими приблизно через пів години після заходу Сонця і лишатимуться в полі зору близько 45 хвилин.

Подію буде видно неозброєним оком, хоча бінокль для спостереження за зоряним небом також буде корисним. Венеру буде знайти легко, оскільки вона є найяскравішою на нашому небі, крім Сонця і Місяця. Меркурій не такий яскравий, але трохи нижче ми дамо кілька порад, як знайти і його. Насправді найважливішим тут буде безхмарне небо й відсутність об'єктів між вами та горизонтом – будівель, дерев, пагорбів тощо, – оскільки з'єднання відбудеться дуже близько до горизонту.

Наближення планет – це не те, чи здається

Варто зазначити, що це зближення не означає, що дві планети насправді підлітають одна до одної. Вони здаються нам наближеними, оскільки ми спостерігаємо за ними з великої відстані. Вони відбивають сонячне світло в наш бік стають світловою цяткою на нашій небесній площині. Насправді ж між обома планетами залишатиметься величезна відстань.

Це відбувається тому, що всі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця по пласкій площині, яка називається екліптикою. Орбіти деяких планет трохи нахилені вище або нижче цієї площини, але всі вони більш-менш на одному рівні, як канавки на платівці, завдяки тому, як формуються зорі, подібні до нашого Сонця.

Коли молода зоря в хмарі речовини починає обертатися, хмара газу навколо неї закручується в плаский диск, який потім конденсується в планети. Одна планета може бути трохи вище сонячного екватора, тоді як інша – нижче. Але в цілому вони приблизно однаково розташовані відносно нього. Тому ми й не бачимо занадто великих відхилень від площини обертання. У Сонячній системі немає ситуації, коли одні планети обертаються по горизонтальній орбіті, а інші – по вертикальній. Лише Плутон має досить помітне відхилення, але його взагалі більше не вважають планетою.

Меркурій і Венера

Зближення двох внутрішніх планет відбувається завдяки небесній механіці. Венера, яка обертається навколо Сонця по орбіті довжиною 225 днів, наразі рухається по внутрішній траєкторії. Цього місяця вона буде найближче до Землі, ніж будь-коли раніше. Планета, яка зараз має вигляд півмісяця, якщо дивитися з Землі в телескоп, пройде перед Сонцем із земного погляду 22 березня. Кілька тижнів вона залишатиметься загубленою в сонячних відблисках, щоб з'явитися на досвітньому ранковому небі в квітні.

Меркурій, який обертається навколо Сонця кожні 88 днів, досягає своєї найвищої висоти у вечірньому небі 8 березня. Хоча Меркурій піднімається, а Венера опускається, скоро вони обидва зникнуть з вечірнього неба, хоч і з різних причин.



Схема показує розташування та яскравість планет протягом періоду / Фото NASA/JPL

Як спостерігати

Існують інструменти, якими ви можете скористатися, щоб дізнатися цей час і місцезнаходження планет на небі.

Сервіс Time and Date має інтерактивний інструмент, який дозволяє встановити дату, яку ви хочете переглянути, показуючи час сходу і заходу кожної планети, де на небі їх можна побачити, і наскільки складно їх буде побачити.

Stellarium має подібний інструмент, який показує положення всіх планет.

Sky Tonight – це безкоштовний мобільний додаток, який використовує апаратне забезпечення вашого смартфона, щоб визначити, де ви знаходитесь, і показує положення небесних об'єктів у реальному часі на карті неба над вами.

Крім того, аналогічні безплатні функції має Star Walk 2. Доступно як для iOS, так і для Android. Відкривайте застосунок, надайте дозвіл до камери та геолокації та наведіть камеру на небо. Функція доповненої реальності покаже вам, де зараз кожна планета.

Що далі

Коли Венера і Меркурій зійдуть зі сцени, на небі не буде жодного з'єднання. Сатурн вже загубився у відблисках Сонця, а єдиними планетами, які залишаться видимими неозброєним оком на нічному небі, будуть Марс і Юпітер. Однак вони розійдуться на достатньо велику відстань.