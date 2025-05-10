Фізик заявив, що гравітація – це черговий доказ того, що ми всі живемо в комп'ютерній симуляції

Фізик з Британії запропонував нову інтерпретацію гравітації, яка підживлює гіпотезу про те, що ми живемо в гігантській комп’ютерній симуляції. У своїй статті він порівнює поведінку Всесвіту з алгоритмами цифрових систем.

Деталі нової теорії

Мелвін Вопсон із Портсмутського університету стверджує, що гравітація може бути ще одним доказом того, що наша реальність – це комп’ютерна симуляція. У своїй новій науковій роботі, опублікованій у журналі AIP Advances, він припускає, що гравітаційна сила не просто утримує тіла одне біля одного, а є механізмом, за допомогою якого симульований Всесвіт зменшує ентропію, подібно до того, як комп’ютер стискає дані для оптимізації, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Симуляції показали, що наш Всесвіт може обертатися – і це пояснює чимало космічних аномалій

Вопсон вважає, що гравітація може виникати як побічний ефект цифрової обробки інформації, мета якої – зробити симуляцію ефективнішою. Він описує це як форму "стиснення даних і оптимізації обчислень", що підтримує ідею обчислюваного або віртуального Всесвіту.

Його висновки – частина ширшої наукової течії, представники якої розглядають фундаментальні сили природи як результат роботи складної симуляційної системи. Теорія Вопсона перегукується з ідеєю філософа Ніка Бострома, озвученою на початку 2000-х. Тоді Бостром припустив, що наша реальність може бути цифровою симуляцією, створеною надрозвиненою цивілізацією, – концепція, яка отримала популярність завдяки фільму "Матриця".

Але, як наголошують дослідники, довести цю теорію складно, особливо якщо врахувати, що "автори" симуляції могли б навмисно ховати її справжню природу. Простіше кажучи, перебуваючи всередині програми, ми не можемо дізнатися про це. Так само, як персонажі наших відеоігор не знають, що вони є персонажами відеоігор всередині комп'ютера.

У своїх розрахунках Вопсон посилається на власний "другий закон інформаційної динаміки", згідно з яким "ентропія будь-якої системи залишається постійною або збільшується з часом". На його думку, гравітація "стягує" матерію в єдині структури, зменшуючи ентропію та роздрібленість, упорядковуючи таким чином простір. Це схоже на те, як комп’ютер групує та стискає інформацію для економії ресурсів.

Мої висновки в цьому дослідженні узгоджуються з думкою про те, що Всесвіт може працювати як гігантський комп'ютер, або ж наша реальність є симульованою конструкцією. Подібно до того, як комп'ютери намагаються економити простір і працювати більш ефективно, Всесвіт, можливо, робить те ж саме. Це новий спосіб думати про гравітацію не просто як про силу тяжіння, а як про те, що відбувається, коли Всесвіт намагається залишатися організованим,

– сказав Вопсон у своїй заяві.

У своїй роботі Вопсон також описує структуру симуляції. Він каже, що інформація, яка зберігається в елементарних комірках, що у квантовій механіці визначаються як найменший можливий об'єм у просторі, визначає координати матерії всередині симуляції, своєрідну пікселізацію одиниць і нулів. Процес ідентичний тому, як розробляється цифрова комп'ютерна гра, додаток віртуальної реальності або інша просунута симуляція". Кожна комірка може вмістити більше однієї частинки, подібно до обчислювальної системи, яка мінімізує інформаційний вміст.

Простіше кажучи, набагато ефективніше з точки зору обчислень відстежувати й обчислювати місцезнаходження та імпульс одного об'єкта в просторі, ніж численних об'єктів. Тому, схоже, що гравітаційне тяжіння – це просто ще один оптимізуючий механізм в обчислювальному процесі, який має на меті стиснути інформацію,

– додає вчений.

Вопсон давно є прихильником теорії симуляції, стверджуючи у 2022 році, що геноми вірусу COVID-19 демонструють зменшення ентропії з часом, що підтверджує докази його другого закону інформаційної динаміки. В іншій статті, яка викликала великий резонанс, він стверджував, що інформація може бути "п'ятою формою матерії", знову ж таки нібито демонструючи, що ми живемо в симуляції. Але чи отримають його дослідження коли-небудь загальне визнання і схвалення за межами наукової спільноти, ще належить з'ясувати. Зрештою, екстраординарні твердження вимагають екстраординарних доказів – особливо коли ви намагаєтеся перевернути саму реальність з ніг на голову.