Детали новой теории

Мелвин Уопсон из Портсмутского университета утверждает, что гравитация может быть еще одним доказательством того, что наша реальность – это компьютерная симуляция. В своей новой научной работе, опубликованной в журнале AIP Advances, он предполагает, что гравитационная сила не просто удерживает тела друг возле друга, а является механизмом, с помощью которого симулированная Вселенная уменьшает энтропию, подобно тому, как компьютер сжимает данные для оптимизации, сообщает 24 Канал.

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Уопсон считает, что гравитация может возникать как побочный эффект цифровой обработки информации, цель которой – сделать симуляцию более эффективной. Он описывает это как форму "сжатия данных и оптимизации вычислений", поддерживающую идею вычисляемой или виртуальной Вселенной.

Его выводы – часть более широкого научного течения, представители которого рассматривают фундаментальные силы природы как результат работы сложной симуляционной системы. Теория Уопсона перекликается с идеей философа Ника Бострома, озвученной в начале 2000-х. Тогда Бостром предположил, что наша реальность может быть цифровой симуляцией, созданной сверхразвитой цивилизацией, – концепция, которая получила популярность благодаря фильму "Матрица".

Но, как отмечают исследователи, доказать эту теорию сложно, особенно если учесть, что "авторы" симуляции могли бы намеренно скрывать ее истинную природу. Проще говоря, находясь внутри программы, мы не можем узнать об этом. Так же, как персонажи наших видеоигр не знают, что они являются персонажами видеоигр внутри компьютера.

В своих расчетах Уопсон ссылается на собственный "второй закон информационной динамики", согласно которому "энтропия любой системы остается постоянной или увеличивается со временем". По его мнению, гравитация "стягивает" материю в единые структуры, уменьшая энтропию и раздробленность, упорядочивая таким образом пространство. Это похоже на то, как компьютер группирует и сжимает информацию для экономии ресурсов.

Мои выводы в этом исследовании согласуются с мнением о том, что Вселенная может работать как гигантский компьютер, или же наша реальность является симулированной конструкцией. Подобно тому, как компьютеры пытаются экономить пространство и работать более эффективно, Вселенная, возможно, делает то же самое. Это новый способ думать о гравитации не просто как о силе притяжения, а как о том, что происходит, когда Вселенная пытается оставаться организованной,

– сказал Уопсон в своем заявлении.

В своей работе Уопсон также описывает структуру симуляции. Он говорит, что информация, которая хранится в элементарных ячейках, что в квантовой механике определяются как наименьший возможный объем в пространстве, определяет координаты материи внутри симуляции, своеобразную пикселизацию единиц и нулей. Процесс идентичен тому, как разрабатывается цифровая компьютерная игра, приложение виртуальной реальности или другая продвинутая симуляция". Каждая ячейка может вместить более одной частицы, подобно вычислительной системе, которая минимизирует информационное содержимое.

Проще говоря, гораздо эффективнее с точки зрения вычислений отслеживать и вычислять местонахождение и импульс одного объекта в пространстве, чем многочисленных объектов. Поэтому, похоже, что гравитационное притяжение – это просто еще один оптимизирующий механизм в вычислительном процессе, который имеет целью сжать информацию,

– добавляет ученый.

Уопсон давно является сторонником теории симуляции, утверждая в 2022 году, что геномы вируса COVID-19 демонстрируют уменьшение энтропии со временем, что подтверждает доказательства его второго закона информационной динамики. В другой статье, которая вызвала большой резонанс, он утверждал, что информация может быть "пятой формой материи", опять же якобы демонстрируя, что мы живем в симуляции. Но получат ли его исследования когда-нибудь всеобщее признание и одобрение за пределами научного сообщества, еще предстоит выяснить. В конце концов, экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств – особенно когда вы пытаетесь перевернуть саму реальность с ног на голову.