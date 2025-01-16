Незалежний розробник створює альтернативу Instagram, яка не залежатиме від примх мільярдерів

Хороші новини для тих, хто хоче вийти з екосистеми соціальних додатків Meta на користь більш відкритої альтернативи: незалежний розробник створює новий додаток для Bluesky під назвою Flashes, який матиме схожі з Instagram функції.

Новий сервіс запуститься найближчим часом, хоча точну дату не повідомляють. Працюватиме він на тій самій технології, що лежить в основі Bluesky, протоколі AT, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Що відомо про новий сервіс Flashes

Хоча на ринку вже існує кілька інших альтернатив, у Flashes є реальний шанс стати популярним за рахунок упізнаваності Bluesky, який на фоні проблем із соцмережею X Ілона Маска зібрав десятки мільйонів користувачів і продовжує зростати. Сервіс є децентралізованим і має відкритий початковий код – останній і досить тривалий тренд серед користувачів соцмереж. Але Flashes має один величезний мінус, який навпаки може відвернути користувачів від нього. Щоб зрозуміти, що це за недолік, слід розібратися, як взагалі працює Bluesky.

Будучи децентралізованим протоколом з відкритим кодом, Bluesky дозволяє отримувати доступ до публікацій і взаємодії зі своїми користувачами з інших додатків (сторонніх клієнтів). Наприклад, зараз ви можете підписатися на когось, хто сидить у Bluesky, із додатка Mastodon або Threads від Meta. Ви можете ставити вподобання, писати коментарі, читати людину тощо. Це означає, що сторонні розробники можуть створити свій додаток для доступу в мережу Bluesky (а точніше спільну мережу для всіх децентралізованих соцмереж на протоколі AT), але з власним інтерфейсом та оригінальними функціями. Mastodon, який працює за тим же принципом, має дуже багато різних додатків від інших творців, які є більш гнучкими й візуально красивішими.

Берлінський розробник Себастьян Фогельзанг, який стоїть за Flashes, створив такий додаток для Bluesky під назвою Skeets. Він дає доступ у соцмережу на iOS та iPad, але під власною оболонкою. Flashes своєю чергою заснований на коді Skeets і фактично є ще одним "вікном" у Bluesky, але його особливість полягає в тому, що він відсіює текстові публікації, залишаючи лише фото та відео. Тобто Flashes – це не щось зовсім окреме, а просто програма для відображення медіаконтенту з Bluesky. Але він усе ще публікуватиметься в Bluesky, і в стандартному інтерфейсі оригінального застосунка ви будете бачити всі свої фотографії у вигляді звичної стрічки профілю.

З таким же успіхом ви можете просто зайти в основний застосунок Bluesky, створити собі кастомну стрічку, в яку потраплятимуть лише фотографії, й отримаєте абсолютно той самий результат без необхідності завантажувати окремий сервіс. Фактично розробник пропонує нам окрему стрічку новин з фотографіями у вигляді окремого застосунка.

Дизайн Flashes нагадує інстаграм, але розробник прямо каже, що новий додаток не є його клоном і не буде пропонувати всі ті ж функції.

На старті Flashes підтримуватиме фото до чотирьох зображень та відео тривалістю до однієї хвилини, як і Bluesky.

Ви також зможете бачити коментарі до контенту, ставити вподобання, робити репост.

Клієнт також підтримуватиме прямі повідомлення Bluesky.

Фогельзанг каже, що також хоче пізніше запустити додаток лише для відео, який називатиметься Blue Screen.

Розробник очікує, що зможе запустити Flashes для широкої публіки за кілька тижнів, а перед цим запустить тестову версію.