Франція хоче розгорнути армію роботів до 2040 року

Франція активно готується до війни майбутнього – вже до 2040 року країна планує ввести в експлуатацію роботизовану армію. Уряд інвестує в передові військові технології, готуючись до потенційних конфліктів нового типу.

Епоха роботів наближається

Попри те що великі збройні конфлікти ставали все рідшими, черговий напад Росії на Україну показав, що мрії про мирне життя є ілюзією, котра може бути порушена в будь-який момент. Глобальні військові витрати почали різко зростати, досягаючи історичних максимумів. Значна частина цих витрат іде на розвиток військових технологій. Зокрема, за останні роки лише у США венчурні інвестори вклали 100 мільярдів доларів у технологічні військові стартапи – від систем захисту від дронів до смертоносних роїв безпілотників. На цьому тлі уряди намагаються спрогнозувати майбутнє війни, вивчаючи пропозиції оборонних компаній. Франція – одна з тих країн, які вже формують конкретні плани, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

Дивіться також Ілон Маск зупинив виробництво роботів Optimus через тарифи Трампа

Генерал Бруно Барац, відповідальний за майбутні бойові програми французької армії, повідомив, що перші роботизовані війська можуть з’явитися вже у 2028 році. За його словами, протягом трьох років планується створити розвинену систему з наземними роботами, готовими до служби в армії.

Барац також підтвердив, що уряд має на меті розгортання роботизованих систем у бойових підрозділах задовго до 2040 року, але саме 2040-й буде певним дедлайном. Такий курс обрано в межах масштабної підготовки до війни "високої інтенсивності" – Франція модернізує техніку, розширює резерви, співпрацює з приватними оборонними підрядниками й активно інвестує в розробку дронів і бойової робототехніки.

Під час недавніх навчань під Парижем, за словами Бараца, тестували безпілотні машини з ногами, колесами та гусеницями, які здатні долати складні перешкоди та уникати пасток, що імітують бойові умови. Французька армія хоче застосовувати таких роботів у найрізноманітніших завданнях – від розвідки до дистанційного ремонту й розмінування.

За словами генерала Тоні Маффейса, який очолює технічний відділ армії, ключове завдання – довести, що роботи здатні бути ефективними безпосередньо під час зіткнення з ворогом. Робот, на його думку, має посилювати боєздатність, а не стримувати її.

Аналогічні плани зараз активно впроваджують США та Китай. Ми постійно бачимо, як Китай тестує роботів на імітованому полі бою або на тих чи інших навчаннях. В одному з останніх випадків країна показувала робособак, на спинах яких встановили кулемети. Ми також знаємо про аналогічні машини з вогнеметами.