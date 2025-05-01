Французький стартап розробляє космічну зброю для захисту супутників, але це не єдина функція

Французький стартап Dark працює над космічною зброєю нового покоління – апаратом, здатним перехоплювати та знешкоджувати об'єкти на орбіті. Його основна мета – захист супутників, але на цьому можливості не закінчуються.

Що це буде

У Франції стартап Dark, заснований колишніми інженерами-ракетниками, працює над інноваційною системою захисту супутників. Компанія створює "повітряно-космічний" апарат, здатний виявляти, захоплювати та зводити з орбіти різні об'єкти. Це можуть бути як прості уламки, на кшталт космічного сміття, так і потенційно небезпечні цілі. Тож технологія буде корисною не лише у військових цілях, а й для прибирання орбіти від непотребу, повідомляє 24 Канал з посиланням на SpaceNews.

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Ідея полягає в запуску такого апарата з модифікованого пасажирського літака, після чого він спрямовується до цілі на орбіті, захоплює її за допомогою роботизованої системи та скидає у віддалений район Тихого океану – своєрідне "кладовище супутників".

Компанію Dark заснували у 2022 році експрацівники оборонних гігантів MBDA і Thales. Вона вже залучила близько 11 мільйонів доларів інвестицій від фондів Eurazeo, Frst і Long Journey Ventures – останній належить Аріель Цукерберг, сестрі засновника Meta. Команда стартапу налічує близько 40 фахівців, зосереджених на розробці двигунів, радарів та сенсорів для точного виявлення і взаємодії з об'єктами в космосі.

Флагманський продукт Dark має назву Interceptor. Він розробляється за аналогією до бойових літаків, які перехоплюють повітряні цілі. За словами співзасновника Клайда Лахейна, сьогодні супутникові оператори практично беззахисні перед загрозами з орбіти, але компанія прагне змінити це.

Перший випробувальний запуск заплановано на 2027 рік – він включатиме тільки зближення та спостереження за об'єктом, без його захоплення. У подальших місіях Dark має продемонструвати повну процедуру захоплення та зведення цілей з орбіти.

Апарат скидатиметься з літака, а не запускатиметься з наземної платформи, що дозволить значно скоротити час реагування – орієнтовно до 24 годин після отримання координат об'єкта. Такий підхід, як стверджує Лахейн, значно гнучкіший і зручніший, зокрема для країн без власних космодромів.

Компанія вже співпрацює з французькими держструктурами, включно з Національним космічним агентством та Агентством оборонних інновацій, і активно тестує свої технології, зокрема, кріогенний двигун на рідкому метані та кисні, а також орбітальний рушій і систему радарів.

Активність Dark відображає загальну тенденцію: Франція та інші європейські країни суттєво нарощують інвестиції в космічну оборону. Париж передбачив у своєму оборонному бюджеті кошти на активні захисні системи для супутників на різних орбітах.