Він повертається

Понад пів століття тому Радянський Союз здійснив невдалу спробу досягти Венери. Запущений 31 березня 1972 року зонд "Космос 482" так і не зумів вирватися за межі навколоземної орбіти. Причиною стала аномалія в роботі двигуна, яка не дала апарату набрати потрібну швидкість. Замість того, щоб вирушити до Венери, зонд застряг в еліптичній орбіті навколо Землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Марко Лангбрука, експерта з супутникового моніторингу.

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За даними NASA, апарат тоді розпався на чотири частини. Дві з них зійшли з орбіти вже через два дні після запуску й увійшли в атмосферу над Новою Зеландією. Решта – включно з посадковим модулем і блоком верхнього ступеня – вийшли на стабільну орбіту на висоті приблизно від 210 до 9 800 кілометрів, де й залишалися донині.

Тепер, через 53 роки після запуску, посадковий модуль радянського зонда готується до неконтрольованого повернення. За оцінками Марко Лангбрука, повторне входження в атмосферу очікується приблизно 10 травня. Проте через активність Сонця, яка впливає на щільність атмосфери та її "роздування", ця дата може змінитися.

Модуль був створений для того, щоб витримувати екстремальні умови спуску в атмосферу Венери, тому існує ймовірність, що він переживе і повторне входження в земну атмосферу. За словами Лангбрука, ризики для людей залишаються низькими, але повністю виключати загрозу не можна. Падіння об’єкта на населену територію вважається малоймовірним – найбільш імовірно, що уламки впадуть у віддалену частину океану.

Космічний апарат має масу понад 495 кілограмів і складається з корпусу носія та сферичного посадкового зонда. Розмір і маса роблять його порівняним за потенційною загрозою з великим метеоритом. Точне місце падіння лишатиметься невідомим до моменту входження в атмосферу, оскільки воно залежить від того, коли саме апарат почне згорати й розпадатися.