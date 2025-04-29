Он возвращается

Более полувека назад Советский Союз предпринял неудачную попытку достичь Венеры. Запущенный 31 марта 1972 года зонд "Космос 482" так и не сумел вырваться за пределы околоземной орбиты. Причиной стала аномалия в работе двигателя, которая не дала аппарату набрать нужную скорость. Вместо того, чтобы отправиться к Венере, зонд застрял в эллиптической орбите вокруг Земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Марко Лангбрука, эксперта по спутниковому мониторингу.

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По данным NASA, аппарат тогда распался на четыре части. Две из них сошли с орбиты уже через два дня после запуска и вошли в атмосферу над Новой Зеландией. Остальные – включая посадочный модуль и блок верхней ступени – вышли на стабильную орбиту на высоте примерно от 210 до 9 800 километров, где и оставались по сей день.

Теперь, спустя 53 года после запуска, посадочный модуль советского зонда готовится к неконтролируемому возвращению. По оценкам Марко Лангбрука, повторное вхождение в атмосферу ожидается примерно 10 мая. Однако из-за активности Солнца, которая влияет на плотность атмосферы и ее "раздувание", эта дата может измениться.

Модуль был создан для того, чтобы выдерживать экстремальные условия спуска в атмосферу Венеры, поэтому существует вероятность, что он переживет и повторное вхождение в земную атмосферу. По словам Лангбрука, риски для людей остаются низкими, но полностью исключать угрозу нельзя. Падение объекта на населенную территорию считается маловероятным – наиболее вероятно, что обломки упадут в отдаленную часть океана.

Космический аппарат имеет массу более 495 килограммов и состоит из корпуса носителя и сферического посадочного зонда. Размер и масса делают его сравнимым по потенциальной угрозе с большим метеоритом. Точное место падения будет оставаться неизвестным до момента вхождения в атмосферу, поскольку оно зависит от того, когда именно аппарат начнет сгорать и распадаться.