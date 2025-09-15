Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив, що у понеділок зранку, 15 вересня, на всій лінії фронту зник зв'язок Starlink. Військові жаліються, що він просто "ліг".

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост "Мадяра".

Дивіться також Starlink у смартфоні: що це, як і коли запрацює в Україні та чи буде безкоштовним – репортаж

Чому не працює зв'язок Starlink 15 вересня?

Ситуація зі збоєм роботи мережі Starlink спостерігається не лише на фронті в Україні, але й у користувачів у США та інших країнах. За короткий час станом на 08:02 надійшло вже 156 повідомлення про некоректну роботу зв'язку, за даними Downdetector.

На офіційному сайті компанії також з'явилося повідомлення про збій у роботі.

Зараз спостерігається погіршення якості обслуговування Starlink. Наша команда досліджує причину проблеми,

– пишуть в Starlink.

Про причини збою в роботі мережі наразі невідомо, очікуються нові повідомлення від компанії.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ пізніше заявив, що зв'язок поступово відновлюється. Збій стався, ймовірно, через новий глобальний збій на SpaceX.

Чи раніше зникав зв'язок Starlink на фронті?