Ілон Маск починає змінювати роботу функції блокування в соцмережі X

Не так давно Ілон Маск висловився про те, що вважає функцію блокування небажаних акаунтів непотрібною в його соцмережі X. Він навіть анонсував, що з часом можливість забанити когось узагалі зникне, викликавши величезну хвилю осуду з боку користувачів, оскільки платформа буквально кишить мовою ненависті, переслідуваннями, пропагандою та неприємними людьми. Однак це його не зупинило.

На щастя, поки що не все так страшно, як могло би здатися. Навіть можна сказати, що корисно, адже нова логіка роботи блокування дає вам трохи більше контролю.

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Як це тепер працює

Зміни стосуються видимості коментарів від користувачів, які вас заблокували.

Не секрет, що будь-який користувач може зайти на сторінку до людини, яку він сам заблокував, натиснути кнопку "Переглянути пости" й безперешкодно читати профіль, а також лишати коментарі до публікацій. Проблема в тому, що власник акаунта не бачив цих коментарів через блокування, а міг лише помітити нову цифру в графі кількості коментарів.

Тепер же ви зможете бачити коментарі під вашими твітами, навіть якщо їх лишила людина, яка вас заблокувала. І це дуже логічно, адже якщо хтось пише коментар, то він, по-перше, хоче, щоб його побачили, а по-друге, ви, як власник сторінки, також повинні мати право знати про все, що відбувається у вашому особистому акаунті.

Якщо користувач, який вас заблокував, відповість на один з ваших дописів, ви зможете побачити його відповідь. Ця зміна дозволяє вам виявляти і повідомляти про будь-який потенційно небезпечний контент, який раніше ви не могли переглянути, захищаючи як ваш обліковий запис, так і загальну цілісність нашої платформи,

– йдеться в дописі X.

Команда розробників натякає, що це не кінець. Вони кажуть, що це лише "частина постійного прагнення привести функцію блокування у відповідність до принципів публічної міської площі". Врешті, кінцевою метою є "дозволити користувачам контролювати свій досвід, зберігаючи при цьому публічну видимість дописів".

Наразі зміни у блокуванні не є настільки радикальними, як про те заявляв колись Маск. Він казав, що публічна функція блокування "не має сенсу" і що "блокування буде видалено як функцію, за винятком DM". Наразі неясно, чи є ще такі плани у соцмережі, чи вона їх змінила після негативної реакції аудиторії.