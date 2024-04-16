Плати за все

Перш за все нагадаємо, що у Новій Зеландії та на Філіппінах вже деякий час тестується плата за користування X. Будь-який новий користувач мусить заплатити невеликий щорічний внесок, щоб отримати змогу створювати дописи. Але нова ідея йде ще далі.

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Дослідники додатків та сервісів помітили зміни в списку оновлень, які компанія опублікувала 15 квітня. Там зокрема згадується нова політика, згідно з якою з нових користувачів тепер буде стягуватися невелика щорічна плата за виконання базових дій, включно з вподобаннями, додаванням до закладок і відповідями на повідомлення.

Це може здатися цілком логічним, адже багато ботів обирають методи спаму в коментарях, підкидаючи туди нібито новини з аналітикою, приправленою гучними заголовками. Однак незрозуміло, яким чином платні закладки можуть вигнати ботів.

Ілон Маск прокоментував цю новину, сказавши, що грошовий збір з нових користувачів – це "єдиний спосіб стримати невпинний натиск ботів". Однак при цьому він пише не про вподобання, коментарі та закладки, а про сам факт написання твітів.

На жаль, невелика плата за доступ до написання для нових користувачів — єдиний спосіб стримати невпинний натиск ботів. Нинішні ШІ (і ферми тролів) легко проходять перевірку "чи ви бот",

– пише Маск.

Чи буде ефективним такий підхід? Покаже хіба що глобальна статистика, яку ми зможемо отримати ще нескоро. Але з огляду на те, які колосальні гроші вкладають Росія та Китай у свою пропаганду, в тому числі й купуючи сині галочки верифікації для просування в стрічках, їм буде нескладно заплатити кілька додаткових доларів за те, щоб продовжити поширювати свої вигадані "новини" та суперечливі коментарі.

Що можна сказати точно, так це те, що реалізація цієї політики збільшить доходи X, які виснажуються дедалі більше через постійний відтік користувачів та нестабільну ситуацію з рекламодавцями. За даними Bloomberg, у 2023 році X заробив 2,5 мільярда доларів доходу, що відповідає приблизно 600 мільйонам доларів щоквартального доходу від реклами порівняно з 1 мільярдом доларів, який був нормою до приходу Маска.

Однак цей же крок може відлякати нових реальних користувачів, які захочуть почати користуватися сервісом, але не зроблять цього, оскільки не захочуть платити. Тож одного дня на X можуть лишитися тільки старі акаунти та боти.