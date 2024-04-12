Що нового на YouTube

У тестовій версії ключові елементи взаємодії – вподобайка, дизлайк, шеринг, додавання зшивання та інше – переміщені на бічну панель, яка розташовується праворуч від плеєра. Туди ж мігрував заголовок та опис ролика, інформація про перегляди та дату публікації, назва каналу й кнопка підписки – загалом усе, що раніше знаходилося прямо під відео. І, схоже, нікому це не подобається.

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Трохи нижче в цій же бічній панелі можна знайти посилання на товари, якщо автор щось продає. А далі – блок коментарів.

На місці, де раніше знаходився опис, тобто під відеоплеєром, тепер новий дизайн YouTube тепер показує значно помітніші рекомендації, які набагато більші за розміром, ніж були раніше.

Перші користувачі, які зіткнулися з оновленням, кажуть, що їм видається некомфортним те, що тепер практично немає поділу між відео, яке ви переглядаєте, і рекомендаціями, адже вони розташовані надто близько одне до одного.



Новий дизайн YouTube / Фото Brian Hamilton на Threads

Інший користувач, вживаючи нецензурну лексику, називає ці зміни "одним із найгірших оновлень інтерфейсу YouTube", яке він коли-небудь бачив. Він також опублікував скриншот, на якому розгорнув відео по ширині сторінки, таким чином показуючи, що інформаційний блок з'їжджає донизу, але лишається праворуч.

Поки що реакція на новий дизайн була в переважній більшості негативною. Користувачі дуже активно висловлювали свою ненависть до нового дизайну, а деякі навіть вказували, що він робить YouTube схожим на деякі інші відеосервіси, натякаючи на порносайти.

YouTube підтвердив, що це поки що лише тестовий варіант. Наразі він доступний дуже обмеженій кількості людей. Враховуючи відгуки, цілком ймовірно, що цей дизайн не перетне фінішну пряму. Користувачі можуть офіційно надсилати відгуки щодо редизайну, тож можна уявити, які повідомлення останніми днями отримують розробники.