Просто вдарте його: Lenovo представляє функцію, яка переверне те, як ви взаємодієте з ноутбуком

Компанія Lenovo показала нову функцію для своїх ноутбуків, яку ви точно захочете спробувати й більше ніколи з нею не розлучитеся. Smart Share дозволяє назавжди забути про дроти і завантаження файлів зі смартфона в хмару, щоб завантажити їх потім на комп'ютері.

Що це та як працює

Нова функція додає можливість запускати процес передачі фотографій та відео зі смартфонів на ноутбук з Windows. Найцікавіше, що працює це і з Android, і з iOS. Усе, що вам потрібно, – це торкнутися телефоном до ноутбука.

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Smart Share наразі запускається на комп'ютерах Aura Edition від Lenovo, новій серії пристроїв, які працюють з процесорами Intel Core Ultra, що дозволяє їм використовувати ексклюзивні нові функції. Власне, ця можливість передачі даних – одна з них.

Починаючи з нових ноутбуків Lenovo Yoga та ThinkPad, функція Smart Share дозволяє передавати фотографії та відео на ноутбук, буквально вдаряючи по ньому телефоном, як показано на відео нижче. Хоча, ймовірно, ви можете обійтись і без ударів – це ще належить з'ясувати. Хай там як, але доторк телефоном до бокової грані екрана відкриває інтерфейс, який дозволяє миттєво переносити фотографії та відео за допомогою перетягування, а також дозволяє переносити фотографії та відео на телефон у такий самий спосіб.

Lenovo каже, що взаємодія між телефоном і ноутбуком відбувається за допомогою деяких "датчиків штучного інтелекту", які, принаймні частково, є віртуальними.

Сама передача здійснюється через додаток Intel Unison, який був запущений у 2022 році.

Для переміщення файлів використовується Wi-Fi, що не надто відрізняється від AirDrop або Quick Share.

Додаток має бути запущений у фоновому режимі. Якщо він працює, Smart Share працює неймовірно швидко, судячи з відео, що можна знайти в інтернеті. Простий дотик відкриває додаток миттєво.

Перед виставкою IFA цього тижня в Берліні компанія показала приклади роботи функції.

Як працює Smart Share на комп'ютері Lenovo: відео

Незрозуміло, чи пристрій якимось чином визначає факт удару, чи функція активується тоді, коли виявляє смартфон дуже близько до корпусу. Так само не має даних про те, який саме ґаджет виявляє удар – смартфон чи ноутбук.

Мінуси незначні

Необхідність постійної роботи Intel Unison може здатися мінусом такого підходу, оскільки це вимагає від смартфона виділяти на нього ресурси. Однак це буде виправдано для тих людей, які постійно перекидають багато файлів між пристроями і мають один із сучасних смартфонів з великим обсягом оперативної пам'яті. А для тих, хто робить це лише зрідка, додаток можна запустити лише тимчасово, на один раз.

Lenovo каже, що її ноутбуки Aura Edition почнуть надходити в продаж протягом наступних кількох тижнів.