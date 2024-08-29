Це буде дуже корисною функцією для тих хто часто обмінюється файлами між телефоном і комп'ютером. Традиційний для цього застосовували хмарний сервіс, месенджер або в крайньому разі USB.

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Microsoft вирішила реалізувати простіший спосіб обміну даними між пристроями, такий собі аналог Air Drop. Це оновлення розширює функціональність програми "Зв'язок з Windows", дозволяючи користувачам легко обмінюватися вмістом зі свого комп'ютера на пристрої Android без необхідності фізичного підключення.

Функція бездротового зв'язку включена до збірок Windows 11 Preview 22621.4112 і 22631.4112. Компанія почала тестувати її ще раніше, але тепер вона вперше стала доступною для широкої аудиторії за межами бета-тестерів.

Як це працює?

Щоб скористатися цією функцією, користувачі повинні підключити свій пристрій Android до комп'ютера з Windows за допомогою програми "Зв'язок з Windows" на телефоні та програми "Зв'язок з телефоном" на комп'ютері.

Після налаштування пристрій Android з'являється як об'єкт прямого доступу в таблиці спільного доступу Android, що спрощує передачу файлів.

Оновлення лише починає надходити користувачам, Microsoft зазначає, що це буде поступовий процес, тому не всі зможуть побачити нову функцію одразу.

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Важливо! Перед використанням функції переконайтеся, що і застосунок Link to Windows на пристрої Android, і програма Phone Link на ПК оновлені до найновіших версій.