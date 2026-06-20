Не лише шумозаглушення: 10 прихованих можливостей AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 отримали низку нових можливостей, які виходять далеко за межі прослуховування музики. Частина з них залишається малопомітною для користувачів, хоча здатна суттєво змінити повсякденний досвід використання навушників.

Третє покоління AirPods Pro стало одним із найамбітніших оновлень лінійки бездротових навушників Apple. Крім уже відомих функцій на кшталт активного шумозаглушення, персоналізованого просторового звуку, слухового апарата та моніторингу серцевого ритму, пристрій пропонує чимало менш очевидних можливостей. Про це пише Mashable.

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Які функції AirPods Pro 3 справді варто активувати?

Деякі з них працюють на iPhone, iPad, Mac, Apple Watch і навіть гарнітурі Vision Pro, дозволяючи повніше інтегрувати навушники в екосистему Apple.

Однією з найцікавіших новинок стала функція Live Translation. Вона дозволяє вести діалог між людьми, які говорять різними мовами, майже без затримок. Система підтримує понад десять мов, серед яких англійська, французька, німецька, італійська, португальська, іспанська, китайська, японська, корейська та в'єтнамська.

Для роботи потрібен iPhone з підтримкою Apple Intelligence та операційною системою iOS 26.

Керування рухами голови

AirPods Pro 3 дозволяють відповідати на дзвінки або відхиляти їх без натискання кнопок.

Кивок головою може прийняти виклик або підтвердити дію, а похитування з боку в бік – відхилити дзвінок чи закрити сповіщення. Також жести працюють із деякими командами Siri та елементами керування відтворенням.

AirPods Pro 3 можуть виступати дистанційною кнопкою спуску затвора камери iPhone. Ця функція стане у пригоді під час групових фотографій, селфі на штативі або зйомки на відстані.

Більшість користувачів знають про Adaptive EQ або Personalized Spatial Audio, однак найширші можливості налаштування звуку приховані в меню Headphone Accommodations. Там можна вручну змінювати баланс частот, посилювати голоси або додавати яскравості звучанню. Це особливо корисно для аудіокниг, подкастів і професійних музичних записів.

Корисні функції для дзвінків і роботи

У macOS можна активувати спеціальне меню керування навушниками у верхній панелі системи. Після цього користувач отримує швидкий доступ до режимів:

Adaptive Audio;

Noise Cancellation;

Transparency;

Conversation Awareness.

Перемикання між ними займає буквально кілька секунд.

Функція Voice Isolation допомагає зробити голос чіткішим під час дзвінків FaceTime або інших голосових розмов. Система пригнічує сторонні шуми та концентрується на мовленні користувача, що особливо корисно в громадських місцях або на вулиці.

Тест Ear Tip Fit Test багато хто використовує лише для перевірки комфорту посадки. Насправді він впливає і на якість звучання. Після перевірки система визначає, наскільки щільно навушники прилягають до вуха, що допомагає покращити баси та ефективність шумозаглушення.

Перед запуском тесту рекомендується очистити навушники та амбушури.

Як зробити AirPods Pro 3 ще зручнішими?

Хоча AirPods Pro 3 мають захист від пилу та вологи за стандартом IP57 і оснащені датчиками для фітнесу, деяким користувачам може бракувати додаткової фіксації.

Вирішити проблему допомагають спеціальні накладки з вушними гачками або амбушури з піни з ефектом пам'яті форми. Вони покращують утримання навушників під час бігу та тренувань.

Одна з найбільш незвичних функцій AirPods дозволяє використовувати iPhone як віддалений мікрофон. Смартфон можна залишити в певному місці, а звук із нього транслюватиметься безпосередньо в навушники.

Цю можливість часто використовують для кращого сприйняття розмов у шумному середовищі або на лекціях.

Разом з iOS 26 Apple додала функцію Sleep Detection. Навушники здатні визначати момент, коли користувач засинає, після чого автоматично зупиняють відтворення музики або подкасту.

Для цього використовуються вбудовані датчики руху та акселерометри. Крім комфорту, така функція допомагає економити заряд батареї. AirPods Pro 3 уже давно перестали бути просто бездротовими навушниками. Завдяки інтеграції зі штучним інтелектом, функціям перекладу, жестовому керуванню та розширеним можливостям налаштування звуку вони дедалі більше перетворюються на універсальний персональний пристрій для спілкування, роботи та розваг.