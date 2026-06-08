Для компанії цей анонс має особливе значення, адже попередня спроба масштабного запуску ШІ-можливостей виявилася набагато складнішою, ніж очікувалося, пише 24 Канал.

Дивіться також Apple випускає першу бету iOS 27: що потрібно зробити з iPhone перед установкою оновлення

Поки що Apple лише почала розкривати деталі нових функцій, тому повний перелік можливостей оновленої Siri та Apple Intelligence стане відомий пізніше. Однак уже зараз зрозуміло, що компанія робить штучний інтелект одним із головних напрямів свого розвитку на найближчі роки.

Важливо! На старті Siri AI буде доступною лише англійською мовою. Apple пообіцяла додавати підтримку нових мов згодом.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Siri знову в центрі стратегії

Оновлена Siri працює на базі Apple Intelligence другого покоління та використовує нову локальну модель штучного інтелекту. За словами віцепрезидента Apple з розробки Siri Майка Роквелла, помічник став значно функціональнішим і тепер здатний краще розуміти наміри користувача, контекст його дій та інформацію на пристрої.

Apple Foundation Model базується на Google Gemini / Фото Apple

Одним із ключових нововведень стало розуміння персонального контексту. Siri може враховувати дані з різних сервісів та застосунків Apple, щоб надавати більш точні відповіді та виконувати складніші команди. Також компанія покращила систему диктування тексту та додала ширші знання про навколишній світ, що дозволяє помічнику працювати з більшою кількістю запитів без звернення до сторонніх сервісів.

Ще одна важлива функція – "усвідомлення екрана". Siri тепер аналізує контент, який користувач бачить у конкретний момент, і може взаємодіяти з ним. Під час презентації Майк Роквелл продемонстрував, як помічник визначає місце з фотографії в Instagram та використовує інформацію про контакти користувача без необхідності щоразу повторювати деталі в запитах.

Siri може розпізнавати все, що бачить на екрані / Фото Apple

Для роботи нових можливостей Apple використовує семантичний індекс Spotlight. Завдяки цьому Siri отримала глибший доступ до інформації в системі та краще розуміє взаємозв'язки між файлами, листуванням, документами й застосунками.

Apple також повністю оновила інтерфейс помічника. Компанія відмовилася від звичного різнокольорового світлового ефекту по краях екрана. Тепер Siri інтегрована в Dynamic Island і використовує стриманий темний дизайн. Викликати помічника можна свайпом вниз по Dynamic Island або будь-яким іншим звичним способом.

Користувачі отримають і більше можливостей для персоналізації голосу Siri. Окрім стандартного вибору голосів, тепер можна налаштовувати швидкість мовлення та рівень емоційності відповіді. Також Apple додала функцію Write with Siri, яка допомагає створювати та редагувати тексти за допомогою штучного інтелекту.

Оновлення поширюється не лише на iPhone. Нові можливості Siri з'являться в CarPlay та навушниках AirPods. На комп'ютерах Mac помічник отримав окремий застосунок і тісну інтеграцію зі Spotlight, а його іконка в рядку меню стала монохромною замість кольорової.

На старті Siri AI буде доступна тільки англійською мовою / Фото Apple

Режим камери в Siri AI виглядає дійсно корисним:

Можна дізнатися інформацію про те, що ви їсте.

Проаналізувати рахунок, якщо потрібно розділити його з друзями.

А на macOS можна виділити потрібний об'єкт і запитати про нього.

Вся переписка з Siri AI зберігається на всіх ваших пристроях. У тому числі Apple Watch. Додатки доступні на всіх платформах.

Фактично Apple нарешті реалізувала більшість можливостей Siri на основі штучного інтелекту, які вперше показала ще під час презентації iOS 18 у 2024 році. Саме затримка цих функцій стала однією з головних причин критики Apple Intelligence протягом останніх двох років.

Ще на WWDC 2024 Apple показала амбітне бачення Apple Intelligence та нової Siri, яка мала стати більш персоналізованою, краще розуміти контекст і виконувати складніші завдання. Однак значна частина цих функцій так і не дісталася користувачів у заявленому вигляді або з'явилася із затримками.

Саме через це компанія зіткнулася з серйозною критикою. Нещодавно Apple погодилася виплатити 250 мільйонів доларів у межах врегулювання колективного позову. Позивачі звинуватили компанію в тому, що вона нібито вводила споживачів в оману щодо доступності та реальних можливостей Apple Intelligence.